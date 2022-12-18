Видим движение российских войск не только в Новой Каховке, – Херсонский облсовет

Российские оккупанты действительно начали отводить определенные подразделения не только из Каховки и Новой Каховки. Военные тщательно следят за ситуацией.

Об этом 24 канала рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, российские оккупанты начали перемещать собственные подразделения на левобережье Херсонщины. Пока непонятно, происходит ли у них ротация, или они просто отводят войска.

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Соболевский заверил, что украинские военные тщательно следят за ситуацией. Разведчики владеют полной информацией.

оккупанты пытаются скрыться от ударов ВСУ

Как отметил Соболевский, на протяжении последних недель оккупанты пытаются не делать скопления личного состава на одной локации. Теперь они расселяются небольшими группами. Часто это происходит в жилых домах.

Они пытаются минимизировать свои потери от постоянных ударов ВСУ. Часто было, что прилетало в здание, где находилось несколько сотен кафиров. Теперь они используют жилье наших людей,

– отметил Соболевский.

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Коллаборанты будут наказаны

По словам Соболевского, в Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. оккупанты пытаются пугать фейками, которые в регионе расстреливают людей. Это неправда. Но коллаборантов привлекают к ответственности согласно законодательству.

Если человек действительно совершил преступление, есть совокупность доказательств, тогда человека привлекают к ответственности. Если человек, находясь в оккупации, этого не делал, то у него не будет проблем с законом,

– подчеркнул Соболевский.

Что происходит на Херсонщине