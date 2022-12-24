Энергетикам уже удалось добиться успеха в восстановлении электроэнергии. Однако о плановых отключениях пока не говорится. Об этом Михаил Шаманов – спикер киевской городской военной администрации – заявил в эфире телемарафона.

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Пока что переходить на плановые отключения – рано. Поэтому в Киеве действуют аварийные или экстренные отключения,

– заявил Шаманов.

Кроме того, он предупредил киевлян: сразу, когда появляется свет, нельзя выключать все электроприборы сразу. Приблизить украинскую столицу к плановым отключениям может только экономное потребление. Киевлян призывают пользоваться услугами Пунктов несокрушимости.

Каждый день приближает Украину к победе. Враг своими атаками не добьется никакого результата.

Какая ситуация в Украине в целом