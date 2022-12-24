Енергетикам вже вдалося досягнути успіху у відновленні електроенергії. Однак про планові відключення наразі не мовиться. Про це Михайло Шаманов – речник київської міської військової адміністрації – заявив в ефірі телемарафону.

Зауважте Частина міста – в темряві: у Донецьку після прильотів зникло світло

Поки що переходити на планові відключення – зарано. Тому у Києві діють аварійні або екстрені відключення,

– заявив Шаманов.

Окрім того, він попередив киян: відразу, коли з'являється світло, не можна вимикати усі електроприлади відразу. Наблизити українську столицю до планових вимкнень може лише заощадливе споживання. Киян закликають користуватися послугами Пунктів незламності.

Кожен день наближає Україну до перемоги. Ворог своїми атаками не досягне жодного результату.

Яка загалом ситуація в Україні