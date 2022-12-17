В частности, после вражеских обстрелов в Киеве возникли проблемы с водоснабжением, светом и теплом. Пока удалось частично улучшить ситуацию.

Читайте также Россия усиливает удары по Киеву, чтобы разжечь общественное недовольство: какие последствия ожидают в ISW

В Киеве значительный дефицит электроэнергии

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение вернули всем жителям столицы. По его словам, "половина киевлян уже с теплом". Пока работают над тем, чтобы восстановить его всем жителям города.

Кличко также отметил, что с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Однако графики аварийных отключений используются. По информации мэра, дефицит электроэнергии – значителен.

Обратите внимание! Кличко призывает киевлян и дальше экономить электроэнергию.

ДТЭК возобновил работу поврежденных объектов

Из-за ракетных обстрелов 16 декабря были повреждены энергообъекты ДТЭК Киевские электросети, питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины.

Как сообщили в ДТЭК, вечером 16 декабря работу поврежденных энергообъектов возобновили. Это позволило вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в доме 16 тысяч жителей Троещины.

Энергетики и коммунальные службы делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в городе и вернуться к отключениям согласно графикам,

– говорится в сообщении.

Последствия ракетных обстрелов в столице: главное