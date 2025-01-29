Об этом 24 Каналу рассказал начальник отделения коммуникаций 46 ОАэМБр Александр Неизвестный. Особенно активно враг применяет барражирующие боеприпасы.

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Какая ситуация районе Курахово

В районе Курахово россияне осуществляют штурмовые действия малыми группами по 4 - 6 пехотинцев, при этом враг может направить до 20 таких групп для достижения поставленной цели.

Кроме того, россияне активно используют ударные беспилотники. В 46 ОАеМБр отмечают, что их количество в последнее время значительно увеличилось: враг активно применяет барражирующие боеприпасы, в частности "Молнию" и "Ланцет". Также активно действуют вражеские минометы, ствольная и реактивная артиллерия.

"За последнюю неделю очень активизировались российские БпЛА – речь идет о FPV и сбросах. На этом враг делает особый акцент, учитывая просевшие фланги к северу и югу от Курахово. Эти дроны осуществляют также активное дистанционное минирование наших логистических путей", – отмечает Неизвестный.

К слову, несколько дней назад представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Торецком и Краматорском направлениях. Он сообщил, что в самом Торецке и Часовом Яру украинские защитники ведут бои в городской застройке.