Про це 24 Каналу розповів начальник відділення комунікацій 46 ОАеМБр Олександр Невідомий. Особливо активно ворог застосовує баражувальні боєприпаси.

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Яка ситуація районі Курахового

У районі Курахового росіяни здійснюють штурмові дії малими групами по 4 - 6 піхотинців, при цьому ворог може направити до 20 таких груп для досягнення поставленої мети.

Крім того, росіяни активно використовують ударні безпілотники. В 46 ОАеМБр зазначають, що їхня кількість останнім часом значно збільшилася: ворог активно застосовує баражувальні боєприпаси, зокрема "Молнію" та "Ланцет". Також активно діють ворожі міномети, ствольна та реактивна артилерія.

"За останній тиждень дуже активізувалися російські БпЛА – йдеться про FPV і скиди. На цьому ворог робить особливий акцент, враховуючи просівші фланги на північ і південь від Курахового. Ці дрони здійснюють також активне дистанційне мінування наших логістичних шляхів", – зазначає Невідомий.

До слова, кілька днів тому речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Торецькому та Краматорському напрямках. Він повідомив, що у самому Торецьку та Часовому Яру українські захисники ведуть бої у міській забудові.