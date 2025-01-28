Повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Що відомо про справу колишнього командира 46 бригади

Минуло два тижні з моменту, як російські війська зайняли Курахове. Водночас нещодавно в ЗМІ з'явилася публікація спецкора ТСН Юлії Кирієнко-Мерінової, що відповідальність за втрату міста хочуть покласти на колишнього командира 46 ОФеМБр полковника Золотарьова.

Аналітики додали, що, за інформацією джерел у бригаді, проти колишнього комбрига вже відкрито кримінальне провадження.

24 Канал звернувся до ДБР за детальною інформацією щодо інциденту із колишнім командиром 46 бригади. У відомстві відповіли, що у них немає інформації щодо вручення підозри полковнику Золотарьову.

Нагадаємо, що ще 14 січня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на околицях Курахового продовжуються бої. Втім, задля безпеки командування прийняло рішення не коментувати ситуацію поблизу конкретних населених пунктів та на лінії оборони.