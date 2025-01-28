Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что известно о деле бывшего командира 46 бригады

Прошло две недели с момента, как российские войска заняли Курахово. В то же время недавно в СМИ появилась публикация спецкора ТСН Юлии Кириенко-Мериновой, что ответственность за потерю города хотят возложить на бывшего командира 46 ОФеМБр полковника Золотарева.

Аналитики добавили, что, по информации источников в бригаде, против бывшего комбрига уже открыто уголовное производство.

24 Канал обратился в ГБР за подробной информацией об инциденте с бывшим командиром 46 бригады. В ведомстве ответили, что у них нет информации о вручении подозрения полковнику Золотареву.

Напомним, что еще 14 января в ОСУВ "Хортица" сообщили, что на окрестностях Курахово продолжаются бои. Впрочем, ради безопасности командование приняло решение не комментировать ситуацию вблизи конкретных населенных пунктов и на линии обороны.