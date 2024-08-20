В Волчанске оккупанты готовятся к штурмовым действиям, – ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении за прошедшие сутки существенных изменений не произошло и ситуация остается стабильно напряженной. Так, воины российской армии продолжали атаковать позиции Сил обороны, не прекращая попыток прорыва.

Такую информацию рассказали в пресс-службе ОТГ "Харьков" по состоянию на утро 20 августа.

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Какая ситуация в Волчанске

В ОТГ "Харьков" рассказали, что в районе населенного пункта Глубокое противник активизировал воздушную разведку и проводил межпозиционные перемещения штурмовых отрядов 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, одновременно эвакуируя свои потери.

В Липцах враг, чтобы пополнить потери, заводил на позиции штурмовые группы из состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Так, противник проводил мероприятия логистического обеспечения.

Российские оккупационные войска провели ротацию на передовых позициях вблизи Старицы, а также осуществляли перемещение личного состава, боекомплекта и продовольствия неподалеку Бугруватки и Огирцево.

В Волчанске враг усилил воздушную разведку, проводит подготовку к штурмовым действиям. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району многоэтажной застройки,

– добавили там.

В ОТГ "Харьков" отметили, что за прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений. Также враг нанес 1 авиаудар с использованием 2-х КАБов. Кроме того, оккупанты нанесли 56 ударов дронами-камикадзе и 443 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.



С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцы.