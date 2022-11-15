На Востоке враг прорывает оборону, но несет огромные потери, – ВСУ о страхах оккупантов

Российские военные продолжают активно атаковать наши позиции в Донецкой области. И делают они это несмотря на тот факт, что несут ежедневно колоссальные потери.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый во время телемарафона рассказал о ситуации на фронте. По его словам, несмотря на безумные потери, враг ежедневно идет штурмом на Авдеевском и Бахмутском направлении.

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Оккупанты рвутся вперед и гибнут

Враг пытается прорвать нашу оборону, однако мы наносим поражение всеми видами огня по нему. Следствие вы можете увидеть в ежедневных сводках Генштаба, какие большие потери несет враг. Потому что интенсивность его атак нивелируется огнем наших подразделений и качеством нашей обороны,

– подчеркнул Череватый.

По словам Череватого, Россия ежедневно достигает критического количества потерь. Это должно было бы сигнализировать о том, что нужно изменить свою тактику на фронте. Сотни ликвидированных оккупантов – причина для врага задуматься. Но пока у оккупантов этого не наблюдают.

Оно неудивительно, ведь бойцы могут отрабатывать поставленную перед ними задачу. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой области. Это будет та самая псевдопобеда, которую предоставят россиянам. В противном случае они будут задавать вопросы, для чего вообще проводили эту так называемую "спецоперацию".

Он также отметил, что не наблюдается массированный переброс войск из Херсонской области. Оно и неудивительно, ведь у врагов есть другой страх. Так, предводители войск псевдореспублик жалуются, что у ВСУ теперь больше свободных рук. Поэтому у наших военных будет больше возможностей для продвижения на Востоке.

На точечный успех врага приходится его поражение

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, боевые действия в области действительно набирают более интенсивные обороты. Прежде всего, это касается Бахмутского и Авдеевского направлений. Но там оккупанты безуспешно пытаются продвинуться вглубь линии обороны.

Там, где врагам удается достигать какого-то точечного успеха, их сразу же ожидает поражение. Так что захватчикам не остается ничего, кроме отступления на ранее занятые ими позиции. И это несмотря на безумные потери.

Враг фактически не считает жертв среди своего личного состава: как мобилизованных, так и регулярных войск,

– подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что и сама Донецкая область периодически обстреливается врагом. Для атаки используют и артиллерию, и РСЗО, и ракеты. По словам главы ОВА, оккупанты придерживаются тактики выжженной земли. Они бьют по жилым кварталам, сеют панику, уничтожают как инфраструктуру, так и уносят жизнь у жителей.

Напоследок рекомендуем ознакомиться с самым важным из утренней сводки Генштаба ВСУ. Рассказываем в этом материале, какие направления оккупанты обстреливали, а вблизи каких населенных пунктов фиксировали попытки штурмов. Кроме того, поделимся информацией о потерях врага.

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