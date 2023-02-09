Россияне пытаются давить возле Кременной, есть тяжелые бои, – нацгвардиец
Россияне постоянно пытаются атаковать со стороны Кременной Луганщины. Там идут тяжелые бои, однако ВСУ обороняются и пытаются отбивать все штурмы оккупантов.
Об этом 24 Каналу сказал офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко. Он подчеркнул, что часть украинских военных после Харьковской операции перебросили поближе к Кременной. Они говорят, что там сложная ситуация.
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Офицер также отметил, что оккупанты используют в лесах возле Кременной свое преимущество в артиллерии и живой силе.
Есть тяжелые бои, на этом направлении очень много стрельбы, россияне пытаются давить,
– сообщил Дорошенко.
По его словам, ранее была информация, что оккупанты накапливают живую силу возле Кременной, и как раз сейчас они начали использовать пехоту.
"Пока мы обороняемся, это очень тяжело делать, но и нас не остается ничего другого. И россияне это тоже понимают, поэтому сейчас обсуждается новое наступление", – считает офицер.
Ведь когда мы получим западную артиллерию, вооружение, мы начнем наступать. Поэтому оккупанты сейчас и проводят мобилизацию и осуществляют наступательные действия,
– объяснил Дорошенко.
ISW сообщают, что Россия начала наступление в Луганской области
- В Институте по изучению войны отмечают, что россияне начали очередное большое наступление в Луганской области. Собственно, вдоль линии Сватово – Кременная на западе региона заметно возросла активность кафиров в течение недели.
- "Российское военное командование, похоже, полностью привлекло части нескольких обычных дивизий к решительным наступательным операциям вдоль линии Сватово – Кременная", – констатировали эксперты.
- Очевидно, что привлечение к этому стольких основных дивизий свидетельствует о том, что России нужны хоть какие-то победы за время этой войны. Однако украинская армия продолжает успешно противостоять захватчикам.
- Добавим, что враг начал также накапливать силы на Лиманском направлении Донецкой области. Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что таким образом захватчики планируют отвлечь внимание Украины и ослабить оборону вблизи Бахмута.