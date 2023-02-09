Россияне пытаются давить возле Кременной, есть тяжелые бои, – нацгвардиец

Россияне постоянно пытаются атаковать со стороны Кременной Луганщины. Там идут тяжелые бои, однако ВСУ обороняются и пытаются отбивать все штурмы оккупантов.

Об этом 24 Каналу сказал офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко. Он подчеркнул, что часть украинских военных после Харьковской операции перебросили поближе к Кременной. Они говорят, что там сложная ситуация.

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Офицер также отметил, что оккупанты используют в лесах возле Кременной свое преимущество в артиллерии и живой силе.

Есть тяжелые бои, на этом направлении очень много стрельбы, россияне пытаются давить,

– сообщил Дорошенко.

По его словам, ранее была информация, что оккупанты накапливают живую силу возле Кременной, и как раз сейчас они начали использовать пехоту.

"Пока мы обороняемся, это очень тяжело делать, но и нас не остается ничего другого. И россияне это тоже понимают, поэтому сейчас обсуждается новое наступление", – считает офицер.

Ведь когда мы получим западную артиллерию, вооружение, мы начнем наступать. Поэтому оккупанты сейчас и проводят мобилизацию и осуществляют наступательные действия,

– объяснил Дорошенко.

ISW сообщают, что Россия начала наступление в Луганской области