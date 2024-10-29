Также оккупанты не смогут реализовывать все замыслы относительно своего военно-промышленного комплекса. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра анализа и стратегии, политолог Игорь Чаленко.

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"Если одна Саудовская Аравия реализует свои идеи по увеличению добычи нефти на мировой рынок и сбития цены на нефть чуть ли не до 50 долларов за баррель марки Brent, то это и будет конец российской экономики, которая так и осталась абсолютно сырьевой. Россиянам просто нечем будет финансировать нынешнюю войну против Украины, собственные прихоти по ВПК", – объяснил он.

Хотя у России есть страны-союзники, однако они больше зарабатывают на том состоянии дел, который есть сейчас у кремлевского режима. Если Москва не будет получать таких средств за нефть и газ, то существенно снизится поддержка даже от самых горячих партнеров, например, в рамках БРИКС.

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский сравнил экономику России с "Титаником". По его словам, она начнет приходить в упадок, и этот процесс будет длительным. В то же время украинский лидер подчеркнул, что после завершения войны в Украине важно не дать Кремлю шанса быстро восстановить свою экономику. Это важно для того, чтобы избежать новых агрессивных намерений со стороны россиян в будущем.