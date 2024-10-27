Издание The Washington Post пишет, что Россия, благодаря значительным доходам от продажи нефти, способна финансировать войну в Украине еще несколько лет. –

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Экономисты объясняют, что удержаться на плаву России удалось благодаря продаже нефти, среди которых ключевую роль играют страны Азии, в частности Китай и Индия. Именно эти страны продолжают покупать нефть в России, помогая стране-террористу компенсировать экономические потери от санкций.

Россия испытывает внутренние кризисы

В то же время серьезные внутренние риски для Кремля все еще есть. Прежде всего, Россия сталкивается с проблемой "перегрева" экономики. Издание пишет, что быстрый рост заработных плат может привести к инфляционному давлению, что усложняет ситуацию.

Правительству приходится поднимать зарплаты, чтобы поддержать уровень жизни населения в условиях санкций и мобилизации, что значительно влияет на рынок труда. Кроме этого, российская экономика столкнулась с нехваткой рабочей силы, ведь тысячи мужчин были мобилизованы или покинули страну, спасаясь от призыва.

Эффективность экономики России падает

Это создало серьезный дефицит на рынке труда, особенно в производственном секторе. В результате российские предприятия работают на пределе своих возможностей, а это ограничивает потенциал роста экономики.

Еще одной ощутимой проблемой является исчерпание производственных мощностей. Санкции затруднили доступ российских компаний к западным технологиям и оборудованию, которые необходимы для поддержания стабильной работы промышленных объектов. Это ограничивает возможности Кремля для модернизации производства и снижает эффективность экономики.

Несмотря на то, что Россия получает значительные доходы от продажи нефти, которые позволяют ей продолжать войну, экономическая ситуация внутри страны остается нестабильной,

– резюмируют аналитики.

Заметьте. Санкции хоть и не смогли уменьшить доходы от нефти, все же оказывают дополнительное давление на экономику, создают риски инфляции и нехватку ресурсов для ведения долговременной войны.