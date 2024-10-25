Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы разведки Южной Кореи, где приведены данные украинской разведки относительно использования агрессором артиллерийских снарядов.

Читайте также Это является проблемой, – ГУР об объемах поставок оружия россиянам из КНДР

Враг использует больше снарядов КНДР, чем российских

Так, согласно приведенным данным, только 30% снарядов, недавно выпущенных оккупационными войсками, были российского производства.

Из остальных 60% (артиллерийских снарядов – 24 Канал) происходили из Северной Кореи, а 10% – из Ирана,

– говорится в документах.

Ранее КНДР отправила России 5 миллионов артснарядов на линию фронта: в НАТО бьют тревогу

Обратите внимание! В начале 2024 года представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что наиболее активные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию осуществлялись в течение сентября, октября и ноября 2023 года. По оценкам разведки, речь шла примерно о миллионе артиллерийских боеприпасов 122 и 152 миллиметров. Тогда это помогло России покрыть дефицит вооружения, который она не может решить собственным производством.