Також окупанти не зможуть реалізовувати усі задуми щодо свого військово-промислового комплексу. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру аналізу та стратегії, політолог Ігор Чаленко.

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"Якщо одна Саудівська Аравія реалізує свої ідеї щодо збільшення видобутку нафти на світовий ринок і збиття ціни на нафту ледь не до 50 доларів за барель марки Brent, то це і буде кінець російської економіки, яка так і лишилась абсолютно сировинною. Росіянам просто не буде чим фінансувати нинішню війну проти України, власні забаганки щодо ВПК", – пояснив він.

Хоч у Росії є країни-союзники, однак вони більше заробляють на тому стані справ, який є зараз у кремлівського режиму. Якщо Москва не буде отримувати таких коштів за нафту та газ, то суттєво знизиться підтримка навіть від найпалкіших партнерів, наприклад, у межах БРІКС.

До слова, Президент України Володимир Зеленський порівняв економіку Росії із "Титаніком". За його словами, вона почне занепадати, і цей процес буде тривалим. Водночас український лідер наголосив, що після завершення війни в Україні важливо не дати Кремлю шансу швидко відновити свою економіку. Це важливо для того, щоб уникнути нових агресивних намірів з боку росіян у майбутньому.