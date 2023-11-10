Кислица рассказал, что тогда Россия не говорила, что она правопреемница Советского Союза. Дипломат говорит, что это очень долгая дискуссия – и политическая, и правовая.

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Что сказал Кислица о России в ООН

Сергей Кислица рассказал, что 24 декабря 1991 года Борис Ельцин написал письмо генеральному секретарю ООН, где говорилось не о том, что Россия является правопреемницей. Он написал о намерении Кремля продолжить членство Советского Союза в ООН и Совете Безопасности, в частности, как Российская Федерация.

Украинский дипломат уточнил, что любое реформирование ООН, как и любые изменения в уставе ООН, возможно тогда, когда постоянные члены с ними согласны.

Сегодня нет ни одного постоянного члена Совета Безопасности, готового говорить о судьбе России, сидящей на месте Советского Союза. Даже среди тех искренних наиболее преданных вопросу поддержки Украины, восстановления территориальной целостности и суверенитета стран, но являющихся постоянными членами Совета Безопасности,

– заявил Кислица.

По его словам, по разным причинам нет аппетита ставить вопрос ребром о рассмотрении судьбы России и ее пребывании на месте СССР и в других партнёров. В том числе, и Центральной и Восточной Европы.

Сергей Кислица объяснил, что выходит определенный когнитивный диссонанс – все эти страны:

категорически осуждают Россию за ее агрессию;

голосуют, когда речь идет о наших резолюциях в Генеральной ассамблее;

даются все верные оценки политические и правовые.

Более того, подавляющее большинство из этих государств помогает Украине, оказывая политическую, военно-политическую, военную и финансовую помощь.

Но, к сожалению, ни одна из этих стран не готова сесть за стол и в практическом плане говорить о судьбе и месте Российской Федерации,

– отметил Кислица.

Россию нужно изгнать из Совбеза ООН