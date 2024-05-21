За этим нужно пристально следить, хотя и не стоит выделять кадыровцев от других российских подразделений. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Смотрите также В Волчанске продолжаются уличные бои, враг давит на Часов Яр: как изменилась линия фронта за неделю

У врага не все хорошо с комплектацией

Петр Черник отметил, что не нужно отделять кадыровцев от других оккупационных подразделений. Возможно, чеченские боевики немного лучше подготовлены и имеют большую мотивацию.

Я бы не говорил, что это какое-то мегаподразделение, которое сейчас чем-то отличается от штатных линейных подразделений России. Надо ли за этим пристально следить? Однозначно. Здесь, скорее, обратный эффект. Если Россия привлекает именно эти войска, которые считаются верными псами путинского режима, то это означает, что у них не так все хорошо с комплектацией,

– сказал он.

Кадыровцы на Харьковском направлении: что известно