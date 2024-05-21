За этим нужно пристально следить, хотя и не стоит выделять кадыровцев от других российских подразделений. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
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У врага не все хорошо с комплектацией
Петр Черник отметил, что не нужно отделять кадыровцев от других оккупационных подразделений. Возможно, чеченские боевики немного лучше подготовлены и имеют большую мотивацию.
Я бы не говорил, что это какое-то мегаподразделение, которое сейчас чем-то отличается от штатных линейных подразделений России. Надо ли за этим пристально следить? Однозначно. Здесь, скорее, обратный эффект. Если Россия привлекает именно эти войска, которые считаются верными псами путинского режима, то это означает, что у них не так все хорошо с комплектацией,
– сказал он.
Кадыровцы на Харьковском направлении: что известно
- Аналитики ISW написали, что российская армия продолжает наступление на Харьковщине уже почти две недели. Перебросить на это направление могли, в частности, кадыровцев. Сейчас их зафиксировали под Волчанском. Вместе с российским 272-м мотострелковым полком и росгвардией кадыровцы атакуют город.
- Заместитель командира легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству "Цезарь" рассказал, что в Волчанске Харьковской области был нанесен удар по зданию, где скрывались российские захватчики. В результате этого были ликвидированы десятки кадыровцев.
- В сети распространяли видео, где зафиксировали момент с попаданием по зданию в Волчанске, где дислоцировались вражеские военные. В частности, писали, что именно авиация нанесла мощный удар по зданию, которое враг использовал как укрытие и место накопления своих штурмовых подразделений. В результате удара здание начало разрушаться, на месте образовался густой дым, а части здания упали. Поэтому захватчики оказались под завалами.
- В оперативно-стратегическом управлении войск "Таврия" в комментарии 24 Каналу ни подтвердили, ни опровергли правдивость этого видео и причастность украинских защитников к этому авиаудару по зданию, где находились оккупанты.