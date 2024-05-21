За цим потрібно пильно стежити, хоч і не варто виокремлювати кадирівців від інших російських підрозділів. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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У ворога не все добре з комплектацією
Петро Черник зазначив, що не потрібно відділяти кадирівців від інших окупаційних підрозділів. Можливо, чеченські бойовики трохи краще підготовлені та мають більшу мотивацію.
Я б не казав, що це якийсь мегапідрозділ, який зараз чимось відрізняється від штатних лінійних підрозділів Росії. Чи треба за цим пильно стежити? Однозначно. Тут, швидше, зворотний ефект. Якщо Росія залучає саме ці війська, які вважаються вірними псами путінського режиму, то це означає, що в них не так усе добре із комплектацією,
– сказав він.
Кадирівці на Харківському напрямку: що відомо
- Аналітики ISW написали, що російська армія продовжує наступ на Харківщині уже майже два тижні. Перекинути на цей напрямок могли, зокрема, кадирівців. Наразі їх зафіксували під Вовчанськом. Разом із російським 272-м мотострілецьким полком та росгвардією кадирівці атакують місто.
- Заступник командира легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва "Цезар" розповів, що у Вовчанську Харківської області було завдано удару по будівлі, де переховувалися російські загарбники. Внаслідок цього було ліквідовано десятки кадирівців.
- У мережі поширювали відео, де зафіксували момент з влучанням по будівлі у Вовчанську, де дислокувалися ворожі військові. Зокрема, писали, що саме авіація завдала потужного удару по будівлі, яку ворог використовував як укриття та місце накопичення своїх штурмових підрозділів. Внаслідок удару будівля почала руйнуватися, на місці утворився густий дим, а частини будівлі впали. Тому загарбники опинилися під завалами.
- В оперативно-стратегічному управлінні військ "Таврія" у коментарі 24 Каналу ані підтвердили, ані спростували правдивість цього відео та причетність українських захисників до цього авіаудару по будівлі, де перебували окупанти.