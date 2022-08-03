Однако там до сих пор находятся многие российские военные. И, похоже, по направлению Бахмута перегруппировать их пока не собираются. Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Вероятность захвата Бахмута
По его словам, враг будет использовать те участки фронта, где имеет какие-то определенные тактические успехи, чтобы продолжать боевые действия.
То есть для направления Бахмута, скорее всего, усиление российских войск или перекидывание их с Востока не будет иметь такого значения, как, например, для направления Славянска, – сказал Мусиенко.
Вместе с тем, как добавил специалист, угроза взятия оккупантами Бахмута по состоянию на сегодняшний день есть, но она невелика.
Несмотря на то, что продолжаются постоянные обстрелы и россия хоть как-то пытается решить свои логистические проблемы, которые весьма ощутимы, все равно сейчас группировка войск сил обороны Украины держит направление Бахмута и сам город.
Наши защитники уверенно там держат рубежи и дают отпор. Любые попытки оккупанта оканчиваются неудачей.
Какая угроза захвата Бахмута: смотрите видео
Что происходит вблизи Бахмута
- Как сообщили в Генштабе, по состоянию на 3 августа враг хотел вытеснить наши подразделения из занятых рубежей на Бахмутском направлении. Были артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майском, Выемке, Берестове, Бахмутском и Опросном.
- Из авиации били вблизи Семигорья и Белогоровки. Наступали россияне в районе западной окраины Берестовой. Попытка была безуспешна, враг отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.
- На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются .
- На направлениях Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские военные нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.