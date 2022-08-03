Однако там до сих пор находятся многие российские военные. И, похоже, по направлению Бахмута перегруппировать их пока не собираются. Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Вероятность захвата Бахмута

По его словам, враг будет использовать те участки фронта, где имеет какие-то определенные тактические успехи, чтобы продолжать боевые действия.

То есть для направления Бахмута, скорее всего, усиление российских войск или перекидывание их с Востока не будет иметь такого значения, как, например, для направления Славянска, – сказал Мусиенко.

Вместе с тем, как добавил специалист, угроза взятия оккупантами Бахмута по состоянию на сегодняшний день есть, но она невелика.

Александр Мусиенко руководитель Центра военно-правовых исследований Несмотря на то, что продолжаются постоянные обстрелы и россия хоть как-то пытается решить свои логистические проблемы, которые весьма ощутимы, все равно сейчас группировка войск сил обороны Украины держит направление Бахмута и сам город.

Наши защитники уверенно там держат рубежи и дают отпор. Любые попытки оккупанта оканчиваются неудачей.

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