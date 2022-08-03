Однак там досі перебуває багато російських військових. І, схоже на те, що з напрямку Бахмута перегруповувати їх поки не збираються. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Ймовірність захоплення Бахмута

За його словами, ворог використовуватиме ті ділянки фронту, де має якісь певні тактичні успіхи, щоб продовжувати бойові дії.

Тобто, для напрямку Бахмута, скоріш за все, посилення російських військ чи перекидання їх зі Сходу не буде мати такого значення, як, наприклад, для напрямку Слов'янська, – сказав Мусієнко.

Разом з тим, як додав фахівець, загроза взяття окупантами Бахмута станом на сьогодні є, але вона невелика.

Олександр Мусієнко керівник Центру військово-правових досліджень Попри те, що тривають постійні обстріли і росія бодай якось намагається розв'язати свої логістичні проблеми, які досить вагомо даються взнаки, однаково зараз угруповання військ сил оборони України тримає напрямок Бахмута і саме місто.

Наші захисники впевнено там тримають рубежі і дають відсіч. Будь-які спроби окупанта закінчуються невдачею.

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