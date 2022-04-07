Какая весна – такой теперь и "Мир наизнанку": Комаров опубликовал видео с Черниговщины
Источник:инстаграм Дмитрия Комарова
Телеведущий Дмитрий Комаров побывал в Черниговской области. Он воочию увидел то, что осталось от "русского мера" в области.
Накануне Дмитрий Комаров заехал в Черниговскую область. Ведущий показал своим подписчикам, как выглядит одна из деревень, которую активно обстреливали российские захватчики.
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Так выглядит "русский мир" на Черниговщине
Дмитрий Комаров подчеркнул, что место, где он находится, когда-то было селом. И его, как и другие населенные пункты области, российские захватчики накрыли авиабомбами.
Люди остались ни с чем. Их лишили всего, что они строили в течение десятилетий,
– подчеркнул ведущий.
Он спустился в яму, образовавшуюся в результате взрыва 1-тонной авиабомбы. В ней он поместился весь, а сверху осталось еще место.
Комаров показал, что осталось от села в Черниговской области:
Дмитрий Комаров добавил, что очевидцы видели, как самолеты сбрасывали бомбу, разворачиваться и снова сбрасывали бомбу. Авиаатаки оккупантов не прекращались ни днем, ни ночью.
"Русский мир" – смерть, несчастье, горе, выжженная земля. Это то, чего врагу не пожелаешь,
– подчеркнул он.
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