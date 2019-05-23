Какова опасность кадровых назначений Зеленского?

Президент Владимир Зеленский назначает тех, кто компетентен и кому он доверяет лично.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валентин Гладких.

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В частности, по его мнению, связь новоназначенного главы администрации президента Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским достаточно условная.

Если посмотреть на биографию Богдана, то с таким же успехом можно назвать его человеком Порошенко или Януковича, с которыми он тоже работал. Очевидно, он будет комуниковать с Коломойским. Думаю, и Зеленский и Богдан понимают, что движения в сторону интересов Коломойского вызовут вопросы и резонанс. Это будет для них самоубийством,

– отмечает Валентин Гладких.

Что касается назначения руководителем Генштаба Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко, Гладких отмечает Руслан Хомчак – кадровый военный с большим опытом и высоким авторитетом среди военных. Он много лет занимал руководящие должности и в зоне АТО.

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Как считает Гладких, главное в назначениях – будут ли эти люди действовать в интересах украинского народа и государства, или начнут отстаивать собственные интересы.

Есть электронные декларации, по которым можно отследить рост состояния каждого из чиновников Зеленского. Если мы увидим, что их состояние резко увеличились, или же будут какие-то решения, которые можно будет истолковать в пользу кого-то лично, а не Украины, тогда надо обращать на это внимание общественности и принимать меры,

– отметил Валентин Гладких.

Какие первые кадровые назначения сделал Владимир Зеленский? Президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана. Пять заместителей главы АП Андрея Богдана: Серий Трофимов; Юрий Костюк; Руслан Рябошапка; Елена Зеркаль (правда, она уже отказалась от должности); Кирилл Тимошенко. Советником Зеленского и его представителем в Верховной Раде стал Руслан Стефанчук. Еще одним советником стал Михаил Федоров. Помощниками главы государства стали Сергей Шефир и Андрей Ермак. Андрей Герус – представитель Зеленского в правительстве. Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.