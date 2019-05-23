Яка небезпека кадрових призначень Зеленського?

Президент Володимир Зеленський призначає тих, хто компетентний і кому він довіряє особисто.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валентин Гладких.

Читайте також: Перші кадри Зеленського: хто увійшов до команди президента і що це означає?

Зокрема, на його думку, зв’язок новопризначеного глави адміністрації президента Андрія Богдана з бізнесменом Ігорем Коломойським досить умовний.

Якщо подивитися на біографію Богдана, то з таким же успіхом можна назвати його людиною Порошенка або Януковича, з якими він теж працював. Вочевидь, він комунікуватиме з Коломойським. Думаю, і Зеленський, і Богдан розуміють, що рухи в бік інтересів Коломойського викличуть питання і резонанс. Це буде для них самогубством,

– зазначає Валентин Гладких.

Що стосується призначення керівником Генштабу Руслана Хомчака замість Віктора Муженка, Гладких зазначає: Руслан Хомчак – кадровий воєнний з великим досвідом і високим авторитетом серед військових. Він багато років обіймав керівні посади і в зоні АТО.

Читайте також: Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ

Як вважає Гладких, головне в призначеннях – чи ці люди діятимуть в інтересах українського народу і держави, чи почнуть відстоювати власні інтереси.

Є електронні декларації, через які можна відстежити зростання статків кожного з чиновників Зеленського. Якщо ми побачимо, що їхні статки різко збільшилися, або ж будуть якісь рішення, які можна буде розтлумачити на користь когось особисто, а не України, тоді треба звертати на це увагу громадськості і вживати заходів,

– наголосив Валентин Гладких.

Які перші кадрові призначення зробив Володимир Зеленський? Президент Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації юриста Ігоря Коломойського Андрія Богдана. П'ять заступників глави АП Андрія Богдана: Серій Трофімов; Юрій Костюк; Руслан Рябошапка; Олена Зеркаль (щоправда, вона вже відмовилася від посади); Кирило Тимошенко. Радником Зеленського та його представником у Верховній Раді став Руслан Стефанчук. Ще одним радником став Михайло Федоров. Помічниками глави держави стали Сергій Шефір та Андрій Єрмак. Андрій Герус – представник Зеленського в уряді. Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Збройних сил України Руслана Хомчака.