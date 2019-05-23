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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Яка небезпека кадрових призначень Зеленського?

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      Чому призначення Зеленського викликали резонанс?
      Чому призначення Зеленського викликали резонанс? / 24 канал

      Президент Володимир Зеленський призначає тих, хто компетентний і кому він довіряє особисто.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валентин Гладких.

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      Зокрема, на його думку, зв’язок новопризначеного глави адміністрації президента Андрія Богдана з бізнесменом Ігорем Коломойським досить умовний.

      Якщо подивитися на біографію Богдана, то з таким же успіхом можна назвати його людиною Порошенка або Януковича, з якими він теж працював. Вочевидь, він комунікуватиме з Коломойським. Думаю, і Зеленський, і Богдан розуміють, що рухи в бік інтересів Коломойського викличуть питання і резонанс. Це буде для них самогубством,
      – зазначає Валентин Гладких.

      Що стосується призначення керівником Генштабу Руслана Хомчака замість Віктора Муженка, Гладких зазначає: Руслан Хомчак – кадровий воєнний з великим досвідом і високим авторитетом серед військових. Він багато років обіймав керівні посади і в зоні АТО.

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      Як вважає Гладких, головне в призначеннях – чи ці люди діятимуть в інтересах українського народу і держави, чи почнуть відстоювати власні інтереси.

      Є електронні декларації, через які можна відстежити зростання статків кожного з чиновників Зеленського. Якщо ми побачимо, що їхні статки різко збільшилися, або ж будуть якісь рішення, які можна буде розтлумачити на користь когось особисто, а не України, тоді треба звертати на це увагу громадськості і вживати заходів,
      – наголосив Валентин Гладких.

      Які перші кадрові призначення зробив Володимир Зеленський?  Президент Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації юриста Ігоря Коломойського Андрія Богдана.  П'ять заступників глави АП Андрія Богдана: Серій Трофімов; Юрій Костюк; Руслан Рябошапка; Олена Зеркаль (щоправда, вона вже відмовилася від посади); Кирило Тимошенко. Радником Зеленського та його представником у Верховній Раді став Руслан Стефанчук. Ще одним радником став Михайло Федоров. Помічниками глави держави стали Сергій Шефір та Андрій Єрмак. Андрій Герус – представник Зеленського в уряді. Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Збройних сил України Руслана Хомчака.

      Зеленський

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Богдан Адміністрація Президента Руслан Хомчак Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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