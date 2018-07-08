Какая сила возвращала Золотое-4: СМИ обнародовали детали

Удачную операцию по освобождению поселка Золотое-4 проводило доселе неизвестное мощное подразделение Объединенных Сил. Однако, в руководстве ООС убеждены, что победа возможна не только военным путем, но и борьбой за сердца местных.

Об этом сообщает ТСН.

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"Все четыре года войны власть была бессильной перед потоком контрабанды через Золотое-4. Это был контрабандный рай торговли с оккупантом. Сегодня перекрыты все пути к населенному пункту Золотое-4. Чтобы вернуть Золотое под украинский флаг без жертв, понадобился тактический маневр. Украинские защитники постепенно, словно объятиями, окружали поселок", – подчеркивается в материале.

Так, по словам украинских военных, им поступила команда зачистить Золотое-4, однако не все, а отдельные улицы, а потом выйти за Золотое-4 и обустроить новые позиции.

"Заключительная ночная фаза операции прошла молниеносно. Взятие под контроль Золотого – фронтовой дебют роты глубинной разведки, абсолютно нового мобильного подразделения Объединенных Сил. Его было создано для проведения именно таких молниеносных операций. Это означает, что Золотым украинские достижения не ограничатся", – отметили журналисты.

К слову, когда воины ВСУ зашли в Золотое, то боевики начали оказывать небольшое сопротивление, но украинским военным удалось его быстро погасить.

"Победа дастся не только военным путем, но и убеждением сердец местного населения. Они убеждаются сами, передают своим родственникам за линию разграничения. Это приближает нашу победу. Иногда отвоевать человеческие сердца лучше тракторами, чем танками", – подытожил заместитель командующего ООС Александр Голоднюк.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 июня украинские военные полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4 (Пионерское), который располагается вблизи Попасной на Луганщине.