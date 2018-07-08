Яка сила повертала Золоте-4: ЗМІ оприлюднили деталі

Вдалу операція щодо звільнення селища Золоте-4 проводив досі невідомий потужний підрозділ Об’єднаних Сил. Однак, у керівництві ООС переконані, що перемога є можливою не тільки військовим шляхом, але й боротьбою за серця місцевих.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте також: Нові опорні пункти та дороги: Об'єднані сили розвинули позиції на Донбасі

"Всі чотири роки війни влада була безсилою перед потоком контрабанди через Золоте-4. Це був контрабандний рай торгівлі з окупантом. Сьогодні перекрито всі шляхи до населеного пункту Золоте-4. Аби повернути Золоте під український прапор без жертв, знадобився тактичний маневр. Українські захисники поступово, наче обіймами, оточували селище", – підкреслюється у матеріалі.

Так, за словами українських військових, до них надійшла команда зачистити Золоте-4, проте не все, а окремі вулиці, а потім вийти за Золоте-4 та облаштувати нові позиції.

"Заключна нічна фаза операції минула блискавично. Взяття під контроль Золотого – фронтовий дебют роти глибинної розвідки, абсолютно нового мобільного підрозділу Об’єднаних Сил. Його було створено для проведення саме таких блискавичних операцій. Це означає, що Золотим українські здобутки не обмежаться", – зауважили журналісти.

До слова, коли воїни ЗСУ зайшли до Золотого, то бойовики почали чинити невеличкий опір, але українським військовим його швидко довелося погасити.

"Перемога дасться не тільки військовим шляхом, а й переконанням сердець місцевого населення. Вони переконуються самі, передають своїм родичам за лінію розмежування. Це наближає нашу перемогу. Подекуди відвоювати людські серця краще тракторами, аніж танками", – підсумував заступник командувача ООС Олександр Голоднюк.