Какая судьба ждет пленных, которых Украина отдаст России

Пленных, которых Украина отдаст России, не ждет широкий выбор самореализации. Вероятно, РФ отправит их воевать на Донбассе против Украины.

Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Тарас Семенюк.

Важно: Рябошапка прокомментировал возможное участие экс-беркутовцев в обмене пленными

По его словам, этих людей в России ждет ограниченный круг деятельности.

Если вернутся в Россию, у них прав как таковых на самореализацию не будет, и их ждет слишком ограниченный круг деятельности,

– пояснил политолог.

Также он подчеркнул, что их же Россия может отправить на Донбасс.

Я не исключаю, что, возможно, они даже будут воевать на стороне так называемых ДНР/ЛНР,

– подытожил Семенюк.

Что известно об обмене пленными

► Известно, что обмен пленными таки состоится до конца 2019 года. По информации росСМИ, договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-либо непредвиденное.

► По словам представительницы Украины в ТКГ Валерии Лутковской, в Украину должны вернуться военные, которые находятся в плену боевиков после боев под Иловайском и Дебальцево с 2014 года.

► Украина может отдать оккупантам: обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемых в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и фермера, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных.

Также появились слухи о возможном участии в обмене пленными экс-беркутовцев, что фигурируют в делах Майдана. Координатор волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко отметил, что, вероятно, боевики включили в список на обмен координатора огня по Мариуполю Валерия Кирсанова.