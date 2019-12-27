Яка доля чекає полонених, яких Україна віддасть Росії

Полонених, яких Україна віддасть Росії, не чекає широкий вибір самореалізації. Ймовірно, РФ відправить їх воювати на Донбасі проти України.

Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Тарас Семенюк.

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За його словами, цих людей в Росії чекатиме обмежене коло діяльності.

Якщо повернуться в Росію, у них прав як таких на самореалізацію не буде, і їх чекає надто обмежене коло діяльності,

– пояснив політолог.

Також він підкреслив, що їх же Росія може відправити на Донбас.

Я не виключаю, що, можливо, вони навіть будуть воювати на боці так званих ДНР/ЛНР,

– підсумував Семенюк.

Що відомо про обмін полоненими

► Відомо, що обмін полоненими таки відбудеться до кінця 2019 року. За інформацією росЗМІ, Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться що-небудь непередбачене

► За словами представниця України у ТКГ Валерії Лутковської, в Україну мають повернутися військові, які перебувають у полоні бойовиків після боїв під Іловайськом та Дебальцевим з 2014 року.

► Україна може віддати окупантам: обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році, підозрюваних у причетності до захоплення будівлі МВС у Маріуполі 9 травня 2014 року та фермер, якого обвинувачують у загибелі 10 українських військових.

Також з'явилися чутки про можливу участь в обміні полоненими ексберкутівців, що фігурують у справах Майдану. Координатор волонтерської групи зі звільнення полонених "Патріот" Олег Котенко зазначив, що, ймовірно, бойовики включили до списку на обмін координатора вогню по Маріуполю Валерія Кірсанова.