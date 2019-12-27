21:45
27 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін підсів на наркоту? Кесарів розтин для тарганихи у РФ
      Вєсті Кремля
      20:46, 26 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Яка доля чекає полонених, яких Україна віддасть Росії

      35 Читать новость на русском
      Що чекає на полонених, яких Україна віддасть Росії / Getty Images

      Полонених, яких Україна віддасть Росії, не чекає широкий вибір самореалізації. Ймовірно, РФ відправить їх воювати на Донбасі проти України.

      Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Тарас Семенюк.

      Важливо: Рябошапка прокоментував можливу участь ексберкутівців в обміні полоненими

      За його словами, цих людей в Росії чекатиме обмежене коло діяльності.

      Якщо повернуться в Росію, у них прав як таких на самореалізацію не буде, і їх чекає надто обмежене коло діяльності,
      – пояснив політолог.

      Також він підкреслив, що їх же Росія може відправити на Донбас.

      Я не виключаю, що, можливо, вони навіть будуть воювати на боці так званих ДНР/ЛНР,
      – підсумував Семенюк.

      Що відомо про обмін полоненими

      ► Відомо, що обмін полоненими таки відбудеться до кінця 2019 року. За інформацією росЗМІ, Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться що-небудь непередбачене

      ► За словами представниця України у ТКГ Валерії Лутковської, в Україну мають повернутися військові, які перебувають у полоні бойовиків після боїв під Іловайськом та Дебальцевим з 2014 року.

      ► Україна може віддати окупантам: обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році, підозрюваних у причетності до захоплення будівлі МВС у Маріуполі 9 травня 2014 року та фермер, якого обвинувачують у загибелі 10 українських військових.

      Також з'явилися чутки про можливу участь в обміні полоненими ексберкутівців, що фігурують у справах Майдану. Координатор волонтерської групи зі звільнення полонених "Патріот" Олег Котенко зазначив, що, ймовірно, бойовики включили до списку на обмін координатора вогню по Маріуполю Валерія Кірсанова.

      Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
      сьогодні
      8292
      Автор: Северин Трач
      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини України Новини Росії Обмін полоненими Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:05 Бізнес в Україні 2019: як минув рік для ключових гравців на ринку технологій
      Ірина Полицька 194
      сьогодні , 20:40 Засновниця секс-готелю: Секс – важлива частина життя, але у нас її обходять стороною 18+
      Євгенія Мазур 1359
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      203
      сьогодні , 19:30 Впливові гості та дорогі подарунки: якими були найпомпезніші дні народження суддів у 2019 році
      Ірина Шиба 264
      сьогодні , 19:25 Київ опинився у заторах через свята: на яких вулицях ускладнено рух (карта)
      Ірина Буртик 560
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук