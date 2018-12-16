Какая у Луценко заботливая команда, просто "Генеральная коррупционная адвокатура", – Шабунин

Фактический кормилец "Народного фронта" Николай Мартыненко и его адвокаты в суде пытались не допустить рассмотрение доказательств НАБУ, полученных от прокуратуры Швейцарии. Основание – доказательства передали на закодированной флешке, а не на проштампованных бумажках. На флешке – информация от швейцарских банков, где Мартыненко фигурирует как бенефициар компании, получавшей откаты.

Об этом рассказал в своем видеоблоге "Право на достоинство" Виталий Шабунин.

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По его словам, иностранным правоохранителям удалось получить огромную доказательную базу во время обысков и других следственных действий за рубежом, которые проводились по запросам НАБУ. Мартыненко боялся этой флешки, потому что на ней – доказательства его причастности к краже 6,5 миллионов евро.

Признание флешки недопустимой стало бы не только индульгенцией для Мартыненко и уже готовым оправдательным приговором по меньшей мере по одному эпизоду, но и плевком в глаза иностранным партнерам и институту международного сотрудничества в уголовном процессе в целом. Совместными усилиями многих хороших людей эту опасность удалось ликвидировать. Суд принял доводы к рассмотрению,

– сообщил Шабунин.

И добавил: "Кстати, знаете, кто именно помогал Мартыненко и другим топ-коррупционерам отбиваться от детективов НАБУ? Генеральная прокуратура Порошенко, в том числе генпрокурор Юрий Луценко".



Николай Мартыненко

Шабунин отметил, что во время обыска в офисе Мартыненко детективы НАБУ среди прочего изъяли письмо с текстом запроса Мартыненко в ГПУ, а вместе с ним и ответ, который прокуратура должна была предоставить.

Круто правда? Это я называю клиентоориентированный подход. Обслуживание лучше чем в "Макдональдсе". В 2016 году генеральный прокурор Юрий Луценко лично пытался помочь Мартыненко и другим фигурантам дел НАБУ,

– сказал Шабунин.

Журналист напомнил, что Луценко тогда забросал МИД письмами о том, что НАБУ занимает "деструктивную позицию", позиционируя себя центральным органом по международно-правовому сотрудничеству. Такими письмами он пытался направить всё международное сотрудничество НАБУ исключительно через посредничество Генпрокуратуры. А заместитель генпрокурора Евгений Енин проводил встречи с иностранными прокурорами, предостерегая их от прямого сотрудничества с НАБУ.

Какая у Луценко заботливая команда. Просто "Генеральная коррупционная адвокатура",

– иронизировал Шабунин.

К слову, в 2019 году на содержание "прокурорского отродья", как называет его Шабунин, во главе с Луценко украинцы заплатят более семь миллиардов гривен.

Видео полного выпуска блога Виталия Шабунина "Право на достоинство" за 15 декабря 2018