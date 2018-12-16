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      Яка у Луценка турботлива команда, просто "Генеральна корупційна адвокатура", – Шабунін

      1194 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / 24 канал

      Фактичний годувальник "Народного фронту" Микола Мартиненко та його адвокати у суді намагалися не допустити розгляд доказів, які НАБУ отримало від прокуратури Швейцарії. Підстава – докази передали на закодованій флешці, а не на проштампованих папірцях. На флешці – інформація від швейцарських банків, де Мартиненко фігурує як бенефіціар компанії, що отримувала відкати.

      Про це розповів у своєму відеоблозі "Право на гідність" Віталій Шабунін.

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      За його словами, іноземним правоохоронцям вдалося отримати величезну доказову базу під час обшуків та інших слідчих дій за кордоном, які проводилися за запитами НАБУ. Мартиненко боявся цієї флешки, бо на ній – докази його причетності до крадіжки 6,5 мільйона євро. 

      Визнання флешки недопустимою стало би не лише індульгенцією для Мартиненка і вже готовим виправдальним вироком щонайменше по одному епізоду, а й плювком в очі іноземним партнерам та інституту міжнародної співпраці в кримінальному процесі в цілому. Спільними зусиллями багатьох хороших людей цю небезпеку вдалося ліквідувати. Суд прийняв докази до розгляду,
      – повідомив Шабунін.

      І додав: "До речі, знаєте, хто саме допомагав Мартиненку та іншим топ-корупціонерам відбиватися від детективів НАБУ? Генеральна прокуратура Порошенка, в тому числі генпрокурор Юрій Луценко".

      Мартиненко
      Микола Мартиненко

      Шабунін зазначив, що під час обшуку в офісі Мартиненка детективи НАБУ з-поміж іншого вилучили лист з текстом запиту Мартиненка до ГПУ, а разом із ним і відповідь, яку прокуратура мала надати.

      Круто правда? Оце я називаю клієнтоорієнтований підхід. Обслуговування краще ніж в "Макдональдсі". У 2016 році генеральний прокурор Юрій Луценко особисто намагався допомогти Мартиненку та іншим фігурантам справ НАБУ,
      – сказав Шабунін.

      Журналіст нагадав, що Луценко тоді закидав МЗС листами про те, що НАБУ займає "деструктивну позицію", позиціонуючи себе центральним органом із міжнародно-правового співробітництва. Такими листами він намагався спрямувати всю міжнародну співпрацю НАБУ виключно через посередництво Генпрокуратури. А заступник генпрокурора Євген Єнін проводив зустрічі з іноземними прокурорами, застерігаючи їх від прямої співпраці з НАБУ.

      Яка в Луценка турботлива команда. Просто "Генеральна корупційна адвокатура",
      – іронізував Шабунін.

      До слова, у 2019 році на утримання "прокурорського кодла", як називає його Шабунін, на чолі з Луценком українці заплатять понад сім мільярдів гривень.

      Відео повного випуску блогу Віталія Шабуніна "Право на гідність" за 15 грудня 2018

       

      Теги: Новини України Корупція Відеоблоги Віталій Шабунін Юрій Луценко НАБУ ГПУ Микола Мартиненко
      Джерело: 24 канал
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