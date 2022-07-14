У языкового омбудсмена определили должностных лиц, нарушающих закон о государственном языке
Источник:фейсбук Уполномоченного по защите языка
Несмотря на то, что в Украине идет война, некоторые чиновники продолжают нарушать закон о государственном языке. С 16 июля на них начнут налагать штрафы.
По результатам проверки применения государственного языка, закон нарушают 25 должностных лиц. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.
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Он подчеркнул, что органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в основном используют государственный язык в своей деятельности. Нарушения зафиксированы среди начальников военных администраций, должностных лиц местных советов, руководителей коммунальных предприятий, а также в телевизионных эфирах, социальных сетях и Telegram-каналах.
Кто из госслужащих нарушает закон о языке
По состоянию на сегодняшний день негосударственный язык продолжают использовать:
Начальники военных администраций:
- Олег Буряк – глава Запорожской ОГА;
- Александр Вилкул – начальник Криворожской ОВА;
- Сергей Гайдай – глава Луганской ОГА;
- Виталий Ким – глава Николаевской ОГА;
- Павел Кириленко – глава Донецкой ОГА;
- Дмитрий Лунин – глава Полтавской ОГА;
- Вадим Лях – начальник Славянской городской военной администрации;
- Олег Синегубов – глава Харьковской ОГА.
Представители органов местного самоуправления:
- Вадим Бойченко – Мариупольский городской голова;
- Ирина Бондаренко – начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Николаевского городского совета;
- Александр Брикалов – Мирноградский городской голова;
- Юлия Виклиенко – заместитель директора департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета;
- Александр Добровольский – заместитель Покровского городского головы;
- Дмитрий Жеман – заместитель Одесского городского головы;
- Александр Ляшин – депутат Мариупольского городского совета;
- Сергей Никитин – депутат Днепровского городского совета;
- Александр Саюк – Никопольский городской голова;
- Игорь Терехов – Харьковский городской голова;
- Руслан Требушкин – Покровский городской голова;
- Геннадий Труханов – Одесский городской голова;
- Иван Федоров – Мелитопольский городской голова;
- Борис Филатов – Днепровский городской голова
- Виталий Цуркан – заместитель директора департамента Одесского городского хозяйства.
Руководители учреждений коммунальной форм собственности:
- Ирина Кондратова – директор КНП "Областной клинический перинатальный центр" Харьковского областного совета;
- Светлана Лаврюкова – директор КНП "Городская клиническая инфекционная больница" Одесского городского совета.
Госслужащие в выступлениях и интервью, размещенных на YouTube-каналах и страницах официальных каналов в Telegram:
- Владимиром Зеленским – Президент Украины;
- Алексеем Арестовичем – внештатный советник главы Офиса Президента;
- Антоном Геращенко – советник Министра внутренних дел;
- Сергеем Гайдаем – глава Луганской областной государственной администрации;
- Сергеем Осадчуком – глава Черновицкой облгосадминистрации;
- Геннадием Трухановым – Одесский городской голова.
Как будут наказывать нарушителей
Использование негосударственного языка подпадает под административные правонарушения. К должностным лицам начнут применять предупреждения и штрафы от 3 400 до 8 500 гривен. Если же закон будет нарушен второй раз в течение года, размер штрафа составит от 8 500 до 11 900 гривен.
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