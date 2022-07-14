У языкового омбудсмена определили должностных лиц, нарушающих закон о государственном языке

Несмотря на то, что в Украине идет война, некоторые чиновники продолжают нарушать закон о государственном языке. С 16 июля на них начнут налагать штрафы.

По результатам проверки применения государственного языка, закон нарушают 25 должностных лиц. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Интересно прочитать Я не до конца верю, – Александр Педан об оправдании Поляковой и Ефросининой из-за языка

Он подчеркнул, что органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в основном используют государственный язык в своей деятельности. Нарушения зафиксированы среди начальников военных администраций, должностных лиц местных советов, руководителей коммунальных предприятий, а также в телевизионных эфирах, социальных сетях и Telegram-каналах.

Кто из госслужащих нарушает закон о языке

По состоянию на сегодняшний день негосударственный язык продолжают использовать:

Начальники военных администраций:

Олег Буряк – глава Запорожской ОГА;

Александр Вилкул – начальник Криворожской ОВА;

Сергей Гайдай – глава Луганской ОГА;

Виталий Ким – глава Николаевской ОГА;

Павел Кириленко – глава Донецкой ОГА;

Дмитрий Лунин – глава Полтавской ОГА;

Вадим Лях – начальник Славянской городской военной администрации;

Олег Синегубов – глава Харьковской ОГА.

Представители органов местного самоуправления:

Вадим Бойченко – Мариупольский городской голова;

Ирина Бондаренко – начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Николаевского городского совета;

Александр Брикалов – Мирноградский городской голова;

Юлия Виклиенко – заместитель директора департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета;

Александр Добровольский – заместитель Покровского городского головы;

Дмитрий Жеман – заместитель Одесского городского головы;

Александр Ляшин – депутат Мариупольского городского совета;

Сергей Никитин – депутат Днепровского городского совета;

Александр Саюк – Никопольский городской голова;

Игорь Терехов – Харьковский городской голова;

Руслан Требушкин – Покровский городской голова;

Геннадий Труханов – Одесский городской голова;

Иван Федоров – Мелитопольский городской голова;

Борис Филатов – Днепровский городской голова

Виталий Цуркан – заместитель директора департамента Одесского городского хозяйства.

Руководители учреждений коммунальной форм собственности:

Ирина Кондратова – директор КНП "Областной клинический перинатальный центр" Харьковского областного совета;

Светлана Лаврюкова – директор КНП "Городская клиническая инфекционная больница" Одесского городского совета.

Госслужащие в выступлениях и интервью, размещенных на YouTube-каналах и страницах официальных каналов в Telegram:

Владимиром Зеленским – Президент Украины;

Алексеем Арестовичем – внештатный советник главы Офиса Президента;

Антоном Геращенко – советник Министра внутренних дел;

Сергеем Гайдаем – глава Луганской областной государственной администрации;

Сергеем Осадчуком – глава Черновицкой облгосадминистрации;

Геннадием Трухановым – Одесский городской голова.

Как будут наказывать нарушителей

Использование негосударственного языка подпадает под административные правонарушения. К должностным лицам начнут применять предупреждения и штрафы от 3 400 до 8 500 гривен. Если же закон будет нарушен второй раз в течение года, размер штрафа составит от 8 500 до 11 900 гривен.

К теме – Украинец ответил на позорное заявление Поляковой и Ефросининой о русском языке: смотрите видео