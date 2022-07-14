За результатами огляду застосування державної мови, закон порушують 25 посадовців. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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Він наголосив, що органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здебільшого використовують державну мову у своїй діяльності. Натомість порушення зустрічалися серед начальників військових адміністрацій, посадових осіб місцевих рад, керівників комунальних підприємств. Вони зафіксовані у телевізійних ефірах, соціальних мережах й Telegram-каналах.

Хто із держслужбовців порушує закон про мову

Станом на сьогодні недержавну мову продовжують використовувати:

Начальники військових адміністрацій:

Олег Буряк – голова Запорізької ОДА;

Олександр Вілкул – начальник Криворізької ОВА;

Сергій Гайдай – голова Луганської ОДА;

Віталій Кім – голова Миколаївської ОДА;

Павло Кириленко – голова Донецької ОДА;

Дмитро Лунін – очільник Полтавської ОДА;

Вадим Лях – Начальник Слов'янської міської військової адміністрації;

Олег Синєгубов – голова Харківської ОДА.

Представники органів місцевого самоврядування:

Вадим Бойченко – Маріупольський міський голова;

Ірина Бондаренко – начальниця управління з питань фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради;

Олександр Брикалов– Мирноградський міський голова;

Юлія Віклієнко – заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;

Олександр Добровольский – заступник Покровського міського голови;

Дмитро Жеман – заступник Одеського міського голови;

Олександр Ляшин – депутат Маріупольської міської ради;

Сергій Нікітін – депутат Дніпровської міської ради;

Олександр Саюк – Нікопольський міський голова;

Ігор Терехов – Харківський міський голова;

Руслан Требушкін – Покровський міський голова;

Геннадій Труханов – Одеський міський голова;

Іван Федоров – Мелітопольський міський голова;

Борис Філатов – Дніпровський міський голова

Віталій Цуркан – заступник директора департаменту Одеського міського господарства.

Керівники установ комунальної форм власності:

Ірина Кондратова – директорка КНП "Обласний клінічний перинатальний центр "Харківської обласної ради;

Світлана Лаврюкова – директорка КНП "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради.

Держслужбовці у виступах та інтерв'ю, що розміщувалися на YouTube-каналах та сторінках офіційних каналів у Telegram:

Володимиром Зеленський – Президент України;

Олексій Арестович – позаштатний радник голови Офісу Президента;

Антон Геращенко – радник Міністра внутрішніх справ;

Сергій Гайдай – голова Луганської обласної державної адміністрації;

Сергій Осадчук – голова Чернівецької обласної державної адміністрації;

Геннадій Труханов – Одеський міський голова.

Як каратимуть порушників

Використання недержавної мови підпадає під адміністративні правопорушення. Так, до посадовців почнуть застосовувати попередження та штрафи від 3400 до 8500 гривень. Якщо ж закон буде порушено вдруге протягом року, розмір штрафу становитиме від 8500 до 11900 гривень.

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