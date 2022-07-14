За результатами огляду застосування державної мови, закон порушують 25 посадовців. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
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Він наголосив, що органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здебільшого використовують державну мову у своїй діяльності. Натомість порушення зустрічалися серед начальників військових адміністрацій, посадових осіб місцевих рад, керівників комунальних підприємств. Вони зафіксовані у телевізійних ефірах, соціальних мережах й Telegram-каналах.
Хто із держслужбовців порушує закон про мову
Станом на сьогодні недержавну мову продовжують використовувати:
Начальники військових адміністрацій:
- Олег Буряк – голова Запорізької ОДА;
- Олександр Вілкул – начальник Криворізької ОВА;
- Сергій Гайдай – голова Луганської ОДА;
- Віталій Кім – голова Миколаївської ОДА;
- Павло Кириленко – голова Донецької ОДА;
- Дмитро Лунін – очільник Полтавської ОДА;
- Вадим Лях – Начальник Слов'янської міської військової адміністрації;
- Олег Синєгубов – голова Харківської ОДА.
Представники органів місцевого самоврядування:
- Вадим Бойченко – Маріупольський міський голова;
- Ірина Бондаренко – начальниця управління з питань фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради;
- Олександр Брикалов– Мирноградський міський голова;
- Юлія Віклієнко – заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;
- Олександр Добровольский – заступник Покровського міського голови;
- Дмитро Жеман – заступник Одеського міського голови;
- Олександр Ляшин – депутат Маріупольської міської ради;
- Сергій Нікітін – депутат Дніпровської міської ради;
- Олександр Саюк – Нікопольський міський голова;
- Ігор Терехов – Харківський міський голова;
- Руслан Требушкін – Покровський міський голова;
- Геннадій Труханов – Одеський міський голова;
- Іван Федоров – Мелітопольський міський голова;
- Борис Філатов – Дніпровський міський голова
- Віталій Цуркан – заступник директора департаменту Одеського міського господарства.
Керівники установ комунальної форм власності:
- Ірина Кондратова – директорка КНП "Обласний клінічний перинатальний центр "Харківської обласної ради;
- Світлана Лаврюкова – директорка КНП "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради.
Держслужбовці у виступах та інтерв'ю, що розміщувалися на YouTube-каналах та сторінках офіційних каналів у Telegram:
- Володимиром Зеленський – Президент України;
- Олексій Арестович – позаштатний радник голови Офісу Президента;
- Антон Геращенко – радник Міністра внутрішніх справ;
- Сергій Гайдай – голова Луганської обласної державної адміністрації;
- Сергій Осадчук – голова Чернівецької обласної державної адміністрації;
- Геннадій Труханов – Одеський міський голова.
Як каратимуть порушників
Використання недержавної мови підпадає під адміністративні правопорушення. Так, до посадовців почнуть застосовувати попередження та штрафи від 3400 до 8500 гривень. Якщо ж закон буде порушено вдруге протягом року, розмір штрафу становитиме від 8500 до 11900 гривень.
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