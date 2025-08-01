Победитель конкурса на должность директора БЭБ Александр Цывинский в эфире 24 Канала отметил, что будет действовать исключительно в рамках закона. Он отметил, что для него прежде всего важно полностью опровергнуть любую информацию о рисках безопасности.

Смотрите также Иначе – потеряем большие деньги: политолог сказал, какое решение немедленно должны принять министры

Хочет получить доказательства причин неназначения

Цивінський объяснил, что хочет наконец-то выяснить, о чём именно шла речь, и получить необходимые документы и доказательства. Ведь Кабмин отклонил кандидатуру, ссылаясь на критерии безопасности. В частности, к ним относится то, что отец Цивинского имеет российское гражданство. Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что была предоставлена определённая информация.

Мне интересно получить официальные сведения относительно того, какая именно это была информация, чтобы я мог дальше принять для себя решение. Если информация не соответствует действительности, а я в этом убежден, то, соответственно, опровергнуть ее юридическим способом,

– сказал Александр Цивинский.

Он заявил, что отказ в назначении является незаконным, и планирует добиваться выполнения закона. Сейчас важно смотреть на ситуацию шире и добиться справедливости.

Напомним, письмо с информацией о том, что отец имеет российское гражданство СБУ направила в Комиссию по избранию директора Бюро экономической безопасности.

Тогда Цивинский прокомментировал, что не общается с отцом. К тому же на положительное решение комиссии повлияло и то, что Цивинский, перед началом работы в НАБУ, проходил проверки.