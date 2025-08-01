Переможець конкурсу на посаду директора БЕБ Олександр Цивінський в ефірі 24 Каналу зазначив, що діятиме виключно в рамках закону. Він наголосив, що для нього передусім важливо повністю спростувати будь-яку інформацію про безпекові ризики.

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Бажає отримати докази причин непризначення

Цивінський пояснив, що хоче нарешті з'ясувати, про що саме йшлося і отримати необхідні документи і докази. Адже, Кабмін відхилив кандидатуру, посилаючись на безпекові критерії. До них належить, зокрема, те, що батько Цивінського має російське громадянство. Колишній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що була надана певна інформація.

Мені цікаво отримати офіційні відомості стосовно того, яка саме це була інформація, щоб я міг далі ухвалити для себе рішення. Якщо інформація не відповідає дійсності, а я в цьому переконаний, то, відповідно, спростувати її в юридичний спосіб,

– сказав Олександр Цивінський.

Він заявив, що відмова в призначенні є незаконною, і планує добиватися виконання закону. Зараз важливо дивитися на ситуацію ширше і домогтися справедливості.

Нагадаємо, що Лист із цією інформацією про те, що батько Цивінського має російське громадянство СБУ надіслала до Комісії з обрання директора Бюро економічної безпеки.

Тоді Цивінський прокоментував, що не спілкується з батьком. До того ж на позитивне рішення комісії вплинуло й те, що Цивінський, перед початком роботи в НАБУ, проходив перевірки.