Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что на Южном направлении наши воины в сутки могут продвигаться от 500 метров до почти 2 километров. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что предполагает эффективное контрнаступление

Важно понимать, что контрнаступление ВСУ, с точки зрения эффективности, – это не только продвижение, и не только освобожденные населённые пункты. Это очень много военных задач, в частности, вы вспомните, как долго продолжалась подготовка обстановки в Херсоне для его освобождения,

– заявила Маляр.

Она напомнила, что это было не мгновенное увольнение – этому предшествовала подготовка ситуации в регионе.

Кроме того, важно уничтожать силы врага. Маляр отметила, что наши защитники ежедневно уничтожают командные пункты, технику, места скопления россиян.

"Если бы все это не уничтожалось, это все шло бы против нас. Когда мы перехватываем инициативу, это не значит, что мы просто двигаемся вперед. Это значит, что мы подбили у врага столько сил, что он не может эту инициативу остановить уже", – подчеркнула заместитель министра обороны.

Маляр добавила, что ситуацию на поле боя могут корректно оценивать только военные. И по их словам, все идет по плану.

Успехи ВСУ на фронте: главное

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 560 окупантов, 3 танка, 6 бронированных машин, 11 артиллерийских систем и много другого металлолома.

Кроме того, по данным Генштаба, наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили: