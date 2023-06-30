Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, що на Південному напрямку наші воїни за добу можуть просуватись від 500 метрів до майже 2 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що передбачає ефективний контрнаступ

Важливо розуміти, що контрнаступ ЗСУ, з точки зору ефективності, – це не тільки просування, і не тільки звільнені населені пункти. Це дуже багато військових задач, зокрема, ви згадайте, як довго тривала підготовка обстановки в Херсоні для його звільнення,

– заявила Маляр.

Вона нагадала, що це було не миттєве звільнення – цьому передувала кількамісячна підготовка ситуації в регіоні.

Окрім того, надважливо знищувати сили ворога. Маляр наголосила, що наші захисники щодня знищують командні пункти, техніку, місця скупчення росіян.

"Якби це все не знищувалося, це все йшло би проти нас. Коли ми перехоплюємо ініціативу, це не означає, що ми просто рухаємось вперед. Це означає, що ми підбили у ворога стільки сил, що він не може цю ініціативу зупинити вже", – підкреслила заступниця міністра оборони.

Маляр додала, що ситуацію на полі бою можуть коректно оцінювати лише військові. І за їхніми словами, все йде за планом.

Успіхи ЗСУ на фронті: головне

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 560 окупантів, 3 танки, 6 броньованих машин, 11 артилерійських систем та багато іншого брухту.

Крім того, за даними Генштабу, наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили: