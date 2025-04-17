Об этом заявил в эфире 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко. Он добавил, что страны северной Европы действуют в ответ на агрессию России.

Смотрите также Рютте ответил, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО в Нидерландах

Россия будет использовать это и обвинять северные страны в том, что они якобы готовят агрессию против России.

Из-за России к НАТО присоединились две страны

"Путин совершил большую стратегическую ошибку. Для России лучше, чтобы Украина была в НАТО, чем Финляндия. В истории все успешные военные кампании, происходившие на территории России, проходили именно через северные направления. Кремль может быть обеспокоен, но кто же им виноват – они сами спровоцировали эти тенденции своим поведением", – сказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что Россия стратегически теряет контроль над Балтийским морем. Если она решится начать наступление на северные страны, то ситуация будет складываться не в ее пользу.

Штаб-квартира Балтийского флота расположена в городе Балтийск, в Калининградской области. Она может быть заблокирована и изолирована. Выходы России можно перекрыть вплоть до самого Кронштадта. Благодаря островам и географическому расположению и также противокорабельных ракет и другого вооружения.

Мотивация Сталина, когда он начинал советско-финскую войну, заключалась в том, что нужно было обеспечить контроль в Балтийском море и улучшить стратегическое положение. Тогда существовали угрозы для Санкт-Петербурга. Путин все эти позиции потерял – то есть все происходит наоборот,

– сказал Мусиенко.

Боец ВСУ добавил, что Владимир Путин часто апеллирует к историческому опыту и говорит примерами Второй мировой войны. Но на самом деле он поступает прямо противоположно.

По крайней мере тогда мотивация у войн была такая: гарантировать безопасность, установить контроль. А сейчас Путин ведет к прямо противоположным вещам – он приводит к тому, что НАТО только приближается,

– подчеркнул Мусиенко.

Он отметил, что страны, которые еще вчера могли иметь более сдержанную позицию относительно членства в Альянсе, и, возможно, даже говорили бы об экономике и туризме. Скажем, Финляндия с Россией имели развитый туризм, происходил обмен опытом, реализовывались многочисленные экономические проекты.

Важно! В марте 2024 года к НАТО присоединилась Швеция присоединилась Швеция. Анкара долгое время блокировала вступление Швеции из-за разногласий относительно свободы слова и религии – в частности из-за сожжения Корана и поддержки курдских группировок.

Мусиенко подытожил, что Россия, вместо того чтобы иметь достаточно умеренного соседа, получила соседа в НАТО. Для Финляндии совершенно очевидно – учитывая исторический опыт и то, что Россия сейчас делает в Украине – что безопасность требует совсем других подходов.