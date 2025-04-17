Про це заявив в ефірі 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він додав, що країни північної Європи діють у відповідь на агресію Росії.

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Росія буде використовувати це і звинувачувати північні країни в тому, що вони нібито готують агресію проти Росії.

Через Росію до НАТО приєдналися ще дві країни

"Путін зробив велику стратегічну помилку. Для Росії краще, щоб Україна була в НАТО, ніж Фінляндія. В історії всі успішні військові кампанії, що відбувалися на території Росії, проходили саме через північні напрямки. Кремль може бути занепокоєний, але хто ж їм винен – вони самі спровокували ці тенденції своєю поведінкою", – сказав Олександр Мусієнко.

Він додав, що Росія стратегічно втрачає контроль над Балтійським морем. Якщо вона наважиться розпочати наступ на північні країни, то ситуація складатиметься не на її користь.

Штаб-квартира Балтійського флоту розташована у місті Балтійськ, у Калінінградській області. Вона може бути заблокована й ізольована. Виходи Росії можна перекрити аж до самого Кронштадта. Завдяки островам та географічному розташуванню та також протикорабельних ракет й іншого озброєння.

Мотивація Сталіна, коли він починав радянсько-фінську війну, полягала в тому, що потрібно було забезпечити контроль у Балтійському морі та покращити стратегічне положення. Тоді існували загрози для Санкт-Петербурга. Путін усі ці позиції втратив – тобто все відбувається навпаки,

– сказав Мусієнко.

Боєць ЗСУ додав, що Владімір Путін часто апелює до історичного досвіду й говорить прикладами Другої світової війни. Але насправді він чинить прямо протилежно.

Принаймні тоді мотивація у воєн була така: гарантувати безпеку, встановити контроль. А зараз Путін веде до прямо протилежних речей – він призводить до того, що НАТО лише наближається,

– наголосив Мусієнко.

Він зазначив, що країни, які ще вчора могли мати стриманішу позицію щодо членства в Альянсі, і, можливо, навіть говорили б про економіку та туризм. Скажімо, Фінляндія з Росією мали розвинений туризм, відбувався обмін досвідом, реалізовувалися численні економічні проєкти.

Важливо! У березні 2024 року до НАТО приєдналась Швеція. Анкара тривалий час блокувала вступ Швеції через розбіжності щодо свободи слова й релігії – зокрема через спалення Корану та підтримку курдських угруповань.

Мусієнко підсумував, що Росія, замість того щоб мати досить поміркованого сусіда, отримала сусіда в НАТО. Для Фінляндії абсолютно очевидно – з огляду на історичний досвід і те, що Росія зараз робить в Україні – що безпека вимагає зовсім інших підходів.