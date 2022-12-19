Соответствующую информацию сообщил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский. По его данным, возникшие ограничения невозможно преступить.
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Что известно о соглашении между Кремлем и Иерусалимом
Россия позволяет ВВС Израиля из воздушного пространства Сирии, которое она контролирует, совершать удары по иранским поставкам оружия. Иерусалим считает такие операции критически важными для своей нацбезопасности,
– говорится в сообщении.
По данным Бродского, ни одно правительство Израиля не рискнет ставить под угрозу эту договоренность ради любой третьей стороны, включая Украину.
Кроме того, Михаэль Бродский подчеркнул, что Израиль не в НАТО, поэтому находится в более хрупкой ситуации.
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Кратко о позиции Израиля по помощи Украине
- Израиль не раз объяснял, почему не может предоставить Украине системы ПВО. Сначала президент страны Ицхак Герцог сказал о том, что не хочет, чтобы их оружие попало к врагам.
- Позже Министр обороны Израиля Бени Ганц сказал, что Израиль не может поставлять Украине свои системы ПВО, поскольку нет достаточных мощностей для дополнительного производства.
- Однако в ноябре 2022 года, по данным СМИ, Израиль уже разрешил странам НАТО поставлять Украине оружие с израильскими компонентами. Впоследствии Иерусалим предупредил Россию, что в случае поставки баллистических ракет Кремлю они поставят Украине высокотехнологичные ракеты.
- 1 декабря 2022 года Владимир Зеленский в очередной раз призвал Израиль не искать компромисс между Киевом и Москвой, а предоставить нам системы противовоздушной обороны.