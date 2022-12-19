Соответствующую информацию сообщил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский. По его данным, возникшие ограничения невозможно преступить.

примите во внимание Давит не только Запад, – Пионтковский о том, передаст ли Иран ракеты России

Что известно о соглашении между Кремлем и Иерусалимом

Россия позволяет ВВС Израиля из воздушного пространства Сирии, которое она контролирует, совершать удары по иранским поставкам оружия. Иерусалим считает такие операции критически важными для своей нацбезопасности,
– говорится в сообщении.

По данным Бродского, ни одно правительство Израиля не рискнет ставить под угрозу эту договоренность ради любой третьей стороны, включая Украину.

Кроме того, Михаэль Бродский подчеркнул, что Израиль не в НАТО, поэтому находится в более хрупкой ситуации.

Заметьте Россия зря договаривалась с Ираном: какой удар Кремлю грозит нанести Израиль

Кратко о позиции Израиля по помощи Украине

  • Израиль не раз объяснял, почему не может предоставить Украине системы ПВО. Сначала президент страны Ицхак Герцог сказал о том, что не хочет, чтобы их оружие попало к врагам.
  • Позже Министр обороны Израиля Бени Ганц сказал, что Израиль не может поставлять Украине свои системы ПВО, поскольку нет достаточных мощностей для дополнительного производства.
  • Однако в ноябре 2022 года, по данным СМИ, Израиль уже разрешил странам НАТО поставлять Украине оружие с израильскими компонентами. Впоследствии Иерусалим предупредил Россию, что в случае поставки баллистических ракет Кремлю они поставят Украине высокотехнологичные ракеты.
  • 1 декабря 2022 года Владимир Зеленский в очередной раз призвал Израиль не искать компромисс между Киевом и Москвой, а предоставить нам системы противовоздушной обороны.