Соответствующую информацию сообщил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский. По его данным, возникшие ограничения невозможно преступить.

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Что известно о соглашении между Кремлем и Иерусалимом

Россия позволяет ВВС Израиля из воздушного пространства Сирии, которое она контролирует, совершать удары по иранским поставкам оружия. Иерусалим считает такие операции критически важными для своей нацбезопасности,

– говорится в сообщении.

По данным Бродского, ни одно правительство Израиля не рискнет ставить под угрозу эту договоренность ради любой третьей стороны, включая Украину.

Кроме того, Михаэль Бродский подчеркнул, что Израиль не в НАТО, поэтому находится в более хрупкой ситуации.

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