Відповідну інформацію повідомив посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський. За його даними, обмеження, які виникли, неможливо переступити.

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Що відомо про угоду між Кремлем та Єрусалимом

Росія дозволяє ВПС Ізраїлю з повітряного простору Сирії, який вона контролює, здійснювати удари по іранських постачаннях зброї. Єрусалим вважає такі операції критично важливими для своєї нацбезпеки,

– мовиться в повідомленні.

За даними Бродського, жоден уряд Ізраїлю не ризикне ставити під загрозу цю домовленість заради будь-якої третьої сторони, включно з Україною.

Окрім того, Міхаель Бродський наголосив, що Ізраїль не в НАТО, тому перебуває в тендітнішій ситуації.

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Коротко про позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні