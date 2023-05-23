Для прохождения ВВК требуется ряд важных документов. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

К теме Куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении ВВК: объяснение Генштаба

Какие документы необходимы для прохождения ВВК

  • Направление на медицинское освидетельствование ВВК;
  • Медицинская книга, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
  • Удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
  • Медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
  • Служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
  • Оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;
  • Удостоверение УБД (по наличию);
  • Выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий.

Как в Украине теперь будут работать ВВК

Военно-врачебную комиссию теперь можно пройти:

  • не только при Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, но и в гражданских медучреждениях. То есть при больнице и поликлинике;
  • для проведения медосмотров работникам ВВК выделят отдельное финансирование;
  • откроют горячую телефонную линию для информационной поддержки военных;
  • военнообязанные смогут записаться на комиссию через электронную очередь на время;
  • будет иметь электронный обмен документами между ТЦК и СП, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями.

Таким образом, медицинские учреждения, работающие в системе Минобороны, получат доступ к электронным медицинским карточкам пациентов гражданских медучреждений.