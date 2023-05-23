Для проходження ВЛК потрібна низка важливих документів. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Куди звертатись, якщо виникли проблеми під час проходження ВЛК: пояснення Генштабу

Які документи необхідні для проходження ВЛК

Направлення на медичний огляд ВЛК;

Медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;

Посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

Медична характеристика (необов'язковий документ у воєнний час);

Службова характеристика (необов'язковий документ у воєнний час);

Оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини або засвідчена копія акту про нещасний випадок;

Посвідчення УБД (за наявністю);

Витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій.

Важливо! Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини.

Як в Україну тепер працюватимуть ВЛК

Військово-лікарську комісію тепер можна пройти:

не тільки при Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а й у цивільних медустановах. Тобто при лікарні та поліклініці;

для проведення медоглядів працівникам ВЛК виділять окреме фінансування;

відкриють гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військових;

військовозобов'язані зможуть записатися на комісію через електронну чергу на певний час;

буде електронний обмін документами між ТЦК та СП, військовими частинами та цивільними медичними установами.

Таким чином, медичні установи, які працюють у системі Міноборони, отримають доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.