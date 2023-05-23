Для проходження ВЛК потрібна низка важливих документів. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Куди звертатись, якщо виникли проблеми під час проходження ВЛК: пояснення Генштабу
Які документи необхідні для проходження ВЛК
- Направлення на медичний огляд ВЛК;
- Медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;
- Посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
- Медична характеристика (необов'язковий документ у воєнний час);
- Службова характеристика (необов'язковий документ у воєнний час);
- Оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини або засвідчена копія акту про нещасний випадок;
- Посвідчення УБД (за наявністю);
- Витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій.
Як в Україну тепер працюватимуть ВЛК
Військово-лікарську комісію тепер можна пройти:
- не тільки при Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а й у цивільних медустановах. Тобто при лікарні та поліклініці;
- для проведення медоглядів працівникам ВЛК виділять окреме фінансування;
- відкриють гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військових;
- військовозобов'язані зможуть записатися на комісію через електронну чергу на певний час;
- буде електронний обмін документами між ТЦК та СП, військовими частинами та цивільними медичними установами.
Таким чином, медичні установи, які працюють у системі Міноборони, отримають доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.