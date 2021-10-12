Какие документы теперь нужны для межобластных поездок: перечень от Минздрава

В Украине с 21 октября будут действовать новые правила для межобластных поездок в общественном транспорте. Теперь для передвижения между регионами надо будет иметь определенные документы.

Новые правила не будут распространяться на несовершеннолетних. Речь идет о регулярных и нерегулярных перевозках пассажиров.

Важно Правительство ввело новые ограничения на поездки между регионами

Где будут действовать правила

Речь идет об автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

К городским и внутриобластным перевозкам нормы применять не будут. Ответственность за соблюдение правил будет нести перевозчик.

Желтая зона

Если человек едет в пределах "желтых" регионов, следует иметь один из документов:

Сертификат о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19

Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа.

Правила для межобластных поездок в желтой зоне / Фото Минздрав

Красная зона

Если человек выезжает или направляетесь в регион, где красная зона, нужно иметь один из документов:

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации,

Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа.

Правила для межобластных поездок в красной зоне / Фото Минздрав

Почему ввели новые ограничения на поездки

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин пояснил, что правительство пытается сделать все для препятствования распространению коронавируса.

Дело в том, что во время поездок люди находятся в транспорте в течение нескольких часов. Из-за плохой вентиляции или ее отсутствия, возможно распространение COVID-19 среди пассажиров.

Поэтому и ввели определенные ограничения.