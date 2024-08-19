В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, какая цель уничтожение мостов через Суджу.

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Уничтожение мостов

По его словам, уже понятно, что этот плацдарм будет расширяться. Оптимальный вариант его удерживать с севера по реке Сейм. Если еще и обратить внимание на ее направление, то можно понять примерный плацдарм.

Направление реки Суджа / Скриншот из видео

Там около десятка мостов. Я так думаю, что в ближайшее время их нужно будет уничтожить,

– отметил Роман Свитан.

Он пояснил, что пока россияне не перебросили туда ПВО, чтобы сбивать те средства поражения, которыми мы уничтожаем мосты. Впоследствии наши Воздушные Силы похвастаются, каким механизмом они их уничтожают.

"Этих мостов более десятка и в районе Курска, Льгове, Рыльске, того же Курчатова. Они должны быть уничтожены, тогда у нас нарисуется тот плацдарм, в который россияне будут бояться заходить", – добавил военный эксперт.

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Часть российской территории может оказаться в окружении. Вряд ли все российские подразделения успели из нее выйти и перейти на другой берег Суджи до уничтожения мостов.

Где россияне могут попасть в окружение / Скриншот из видео

Роман Свитан отметил, что в "этом кармане" однозначно есть, как минимум, несколько рот или даже батальонов. Они могут убежать разве что вплавь. Конечно, что не все переплывут, но большинство сможет.

"Понятно, что с техникой они никуда не смогут уйти. Сейчас этот процесс уже можно наблюдать", – рассказал военный эксперт.