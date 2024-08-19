В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що дай знищення мостів через Суджу.

Важливо ЗСУ взяли під контроль Суджу, ворог наступає на Покровськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Знищення мостів

За його словами, вже зрозуміло, що цей плацдарм буде розширятися. Оптимальний варіант його утримувати з півночі річкою Сейм. Якщо ще й звернути увагу на її напрямок, то можна зрозуміти приблизний плацдарм.

Напрямок річки Суджа / Скриншот з відео

Там близько десятка мостів. Я так думаю, що найближчим часом їх потрібно буде знищити,

– зазначив Роман Світан.

Він пояснив, що поки росіяни не перекинули туди ППО, аби збивати ті засоби ураження, якими ми знищуємо мости. Згодом наші Повітряні Сили похизуються, яким механізмом вони їх знищують.

"Цих мостів понад десяток і в районі Курська, Льгове, Рильську, того ж Курчатове. Вони повинні бути знищені, тоді в нас намалюється той плацдарм, в який росіяни будуть боятися заходити", – додав військовий експерт.

Поповнення обмінного фонду

Частина російської території може опинитися в оточенні. Навряд чи всі російські підрозділи встигли з неї вийти й перейти на інший берег Суджі до знищення мостів.

Де росіяни можуть потрапити в оточення / Скриншот з відео

Роман Світан зазначив, що у "цій кишені" однозначно є, як мінімум, декілька рот або ж навіть батальйонів. Вони можуть втекти хіба вплав. Звісно, що не всі перепливуть, але більшість зможе.

"Зрозуміло, що з технікою вони нікуди не зможуть піти. Зараз цей процес вже можна спостерігати", – розповів військовий експерт.