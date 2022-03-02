Какие еще военные объекты "угрожают" России, Софийскому собору? – Зеленский

Россияне продолжают стрелять по мирным городам и селам. Они обстреляли Бабий Яр. Владимир Зеленский задал вопрос: какие еще военные объекты "угрожают" России.

Владимир Зеленский 2 марта записал новое видеообращение. В нем рассказал, в частности, об атаках врага на исторические памятники Украины.

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Что дальше – Софийский собор? – Зеленский

Президент отметил, что россияне ничего не знают об украинской истории. Однако у них есть приказ – стереть ее. Потому захватчики и обстреляли 1 марта мемориальный комплекс "Бабий Яр".

В ночь на 2 марта россияне продолжали избивать по украинским городам. "Бомбы. Ракеты. Артиллерия. Пулеметы. По мирным людям. Снова. По жилым кварталам. Снова. Мариуполь, Харьков, Киев, Житомир и другие города и поселки Украины", – продолжил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что это не может объясняться ни одной человеческой причиной и ни одной причиной Божьей.

Что же тогда дальше, если уж – Бабий Яр? Какие еще военные объекты угрожают России? Какие еще "базы НАТО"? Софийский собор? Лавра? Андреевская церковь?

– спросил политик.

Он подытожил: чтобы там не хотели враги, "черт с ними, а с украинцами – Бог".

Утреннее обращение Зеленского от 2 марта: смотрите видео