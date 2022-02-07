Какие факторы сдерживают Путина от нападения на Украину

Говорят, информационная шумиха, поднятая нашими западными партнерами вредит экономике Украины. Что ж, давайте искать вред.

Самый очевидный – курс гривны. Но курс гривны уже вернулся к отметке 28,0 гривны за доллар.

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Что происходило на валютном рынке

На валютном рынке не было паники. Депозиты оставались в банках. Не было очередей в обменниках. В том числе, потому что за последние годы плавающий валютный курс приучил людей, что гривна может двигаться в обе стороны. И раскачивать ситуацию тут пытались друзья Коломойского, а никак не западные партнеры.

Нацбанк действительно потратил чуть больше миллиарда долларов из резервов. Но для этого резервы и существуют, чтобы сглаживать валютные колебания. И если вы считаете, что это много, то давайте вспомним, что творилось на валютном рынке во время российской агрессии, во время боев под Дебальцево. Именно тогда курс улетал к 34 гривен за доллар, а паника была невероятно высокой.

А вся информационная шумиха, поднятая Западом, позволяет минимизировать риски именно этого сценария. Когда Путин решается на военную агрессию. Это сохраняет не только жизни украинцев (а также россиян и белорусов), но и экономику Украины.

Как только Запад озвучивает сценарий, Путин уже не может его использовать. Нет эффекта внезапности. Да и образ Путина укореняется как образ агрессора. Особенно когда разного рода страшные сценарии из кремлевских конвертиков "на все случаи жизни" публикуют таблоиды, а-ля Buid.

Запад показал Путину, что цена вторжения будет высокой / Фото Getty Images

Такое читают обычные люди, а не вшивые интеллигенты, и именно голоса этих людей важны на выборах. И теперь гораздо больше таких людей думает, что Россия хочет и может напасть на Украину. А значит и политики вынуждены больше занимать проукраинскую позицию. А это тоже фактор, который будет останавливать Путина.

Запад, подняв шумиху, показал Путину, давая деньги и оружие, что цена его вторжения будет велика. А дальше все уже зависит от степени его безумия. В том числе и дальнейшая динамика гривны.

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Что еще по вреду для экономики? Испуганные инвесторы?

Тут получается, что особо некого пугать. Как пели когда-то в советской песни "Если у нет собаки, ее не отравит сосед". У нас не было очереди из инвесторов, которые готовы инвестировать в экономику Украины, а теперь передумали. Всех этих инвесторов давно распугали инвестиционные мачехи от СБУ, ДБР и прокуратуры. Справились сами и давно.

Кто пугался, так это портфельные инвесторы. Их испуг повлиял на курс гривны, но тут мы видим, что эффект минимален. Их испуг повлиял и на внешний рынок, на рынок украинских еврооблигаций. Но это оказалось не так и плохо.

Почему?

Во-первых, потому что украинский Минфин вышел и купил дешевле номинала, значительно дешевле, часть долга, который Минфину предстояло погасить уже в сентябре. Значительная экономия денег получилась. Наших с вами денег.

Плюс, помимо Минфина, украинские еврооблигации стали активно выкупать украинцы, что вдохнуло жизнь в пребывающий в коме украинский фондовый рынок. Мелочь, но приятно.

Что еще? Важный момент, что внешние инвесторы остаются напуганными, и после такого стресса не станут в ближайшее время покупать новый украинский долг. Это означает, что украинское правительство не сможет заимствовать на внешнем рынке в этом году, по крайней мере в ближайшие месяцы.

Плохо ли это? Для украинской власти – очень плохо. Но не для граждан. Почему? Потому что такая ситуация вынуждает украинскую власть больше зависеть от наших официальных кредиторов. Повторяя историю 2014-2015 гг. Когда были сделаны основные реформы. В том числе те, которые сделали нашу экономику более устойчивой, как реформа курсообразоания и Нацбанка.

Да и молодые патрульные полицейские, которые не боятся выйти в эфир и могут отказаться от сумки со сладостями, появились именно тогда. Так вот, в 2022 году украинские власти как никогда будут нуждаться в поддержке МВФ, Мирового Банка, ЕС и США. А значит будут вынуждены делать реформы.

Как, например, будут вынуждены бороться с коррупцией. Только бабло может победить такое зло. Потому что как мы видим, без волшебного пенделя никто не хочет бороться с коррупцией. И просто в открытую саботирует избрание антикоррупционного прокурора. Видимо, потому что не все важные люди еще ушли тихонечко в лес.

Реформы же помогают экономике Украины. А вредят коррупционеры. Так что закрытый внешний рынок, как мы видим, скорее полезен для экономики Украины, а не вреден.

Таким образом, очень некорректно говорить, что экономика Украины сильно страдает. Да, это неприятно. Но проблемы создают не наши западные партнеры, а Путин. А они помогают нам их решать. И очень часто просят украинскую власть просто не мешать. Хотя и от этого обитатели Печерских холмов очень часто не могут удержаться. Не зря же в Вашингтоне украинскую власть называют контрпродуктивной.

Хорошая новость, что Штаты и ЕС помогают не украинской власти. А вопреки ей. И вопреки ей значительно нарастили поддержку. Что, в долгосрочной перспективе, будет очень положительно влиять, в том числе и на ситуацию в экономике.

А Путин? Его безумие остается фактором риска. Но повлиять на него мы не можем совершенно.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.