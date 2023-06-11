Обязательства, которые примут на себя союзники, могут быть долгосрочными. Они могут быть связаны с финансированием и формированием способности Украины собственными Вооруженными Силами и вооружением защищать свою территорию. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский.

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"Конструкция состоит из 2 элементов – это оружие и деньги. Это и есть, скажем, наполнение гарантий, которые Украина может получить", – предположил политолог.

По его мнению, ни в одной из гарантий на уровне двусторонних соглашений не будет записано о вступлении армии другой страны в войну с агрессором на стороне Украины, кем бы этот агрессор ни был.

Россия – угроза

Сейчас появляется частичное понимание, почему Украину не хотят интегрировать в НАТО. Это вопрос того, что Россия является той страной, которую Североатлантический альянс с момента своего создания рассматривает как угрозу.

То есть, проблема не в Украине, а в НАТО и его членах, которые объединились ради того, чтобы иметь достаточно возможностей для того, чтобы война не произошла.

"Как следствие – мы, скорее всего, подойдем к символическим вещам. Вроде таких, которые подписывал Трюдо с Зеленским – декларацию о поддержке украинского вступления в НАТО", – отметил Вигиринский.

Однако, политолог не уверен, что моментом вступления Украины в Североатлантический альянс будет завершение войны с Россией. А может быть, например, момент, когда страны-члены НАТО будут считать, что Россия не является для них угрозой. В частности, с позиции стратегического ядерного запаса.

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Риск, который не смогут игнорировать

Андрей Вигиринский добавил, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли оценил потенциальные риски эскалации конфликтов на планете. Генерал армии США заявил о 3 "сверхдержавах" – Китае, России и США. Так, считает политолог, Милли оценил не экономическую и политическую, а военную составляющую.

Если в долгосрочной перспективе он говорит о таких трех "сверхдержавах", то вопрос вступления Украины в НАТО – это не вопрос 5-летки, 10-летки или соответствия Украины,

– сказал Вигиринский.

Мол, это вопрос риска, который существует для стран-членов НАТО, который они не смогут нивелировать или проигнорировать в вопросах голосования за членство Украины в Альянсе.

В то же время, скорее всего, будут высказывания, а также вполне вероятно и декларации о том, что двери для Украины в НАТО будут открыты и не закрываются.

"Для Украины же, собственно, открытая дверь – это наша далекая перспектива, к которой мы стремимся. Так, как это было записано в Конституции", – рассказал политолог.

А вот двусторонние соглашения, считает Андрей Вигиринский, так или иначе будут разкрывать возможности украинского правительства обеспечивать обороноспособность Украины. Все благодаря финансовой помощи и главное – технологиям других стран. Доступ для них чрезвычайно важен. Ведь долгое время это было препятствием на пути формирования нового уклада современных Вооруженных Сил.

Обязательства по Воздушным силам

В США заявили, что готовы сформировать в Украине сверхсовременные системы Воздушных Сил. Из этого можно сделать вывод, что Соединенные Штаты, вероятнее всего, со временем возьмут на себя обязательство о финансировании, обеспечении обучения, обслуживания и формирование технической базы для формирования системы противовоздушной обороны Украины и Воздушных Вооруженных Сил.

"Здесь будут распределены полномочия – долгосрочные, двусторонние соглашения. Единственный момент, который будет нам интересен – когда эти соглашения начнут действовать", – отметил политолог.

А ведь активная фаза войны предполагает предоставление оружия и техники непосредственно для ведения боевых действий и отпора агрессии. Теоретически, если говорить о гарантиях, более интенсивный этап, связанный с производством или возможностью закупать определенные виды вооружения, предполагает хотя бы частичное восстановление экономики. То есть – возможности украинского правительства покупать оружие не только за предоставленные средства, но и за собственные.

Кто может помогать

Мы определимся относительно членства, но мы будем понимать, какие страны примут частичное финансовое участие в том, как из Украины сформировать субъекта, на которого другие нападать не захотят.

– сказал Вигиринский.

Очевидно, что это будут экономически сильные государства. Вероятно, Германия, Франция, Польша и США. Частично к участию может присоединиться и Канада.

Украина стремится вступить в НАТО