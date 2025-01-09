Из этого можно сделать вывод, что сейчас украинская армия сосредоточилась на ударах по командным пунктам и штабам оккупантов, об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, почему такие удары крайне опасны для российских захватчиков.

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Какая главная цель ударов

Для нанесения ударов по оккупантам в Донецкой области Главное управление разведки тесно сотрудничает с партизанами еще с 2014 года. Именно благодаря такой скоординированной работе 8 января ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии России, где оккупанты координировали атаки против Сил обороны и гражданского населения, в частности жителей Курахово.

Достаточно вывести из строя командный пункт, чтобы сделать какое-то из подразделений более уязвимым, а дальше, как куропаток, можно перестилать противника. Поэтому штабы становятся главной целью,

– сказал Свитан.

В Донецкой области, по его словам, у россиян есть несколько локаций, на которых они располагаются, в том числе и со складами. В свое время, основные штабы российской армии были в городе Моспино, что под Донецком, поселках Ханжонково, Нижняя Крынка возле Макеевки, в Амвросиевке, Шахтерске и тому подобное.

Россияне сделали много так называемых военных хабов. Поэтому как только у нас есть возможность доразведать и скорректировать огонь, то сразу наносится удар,

– отметил военный эксперт.

По такой тактике Силы обороны работают и на Курском направлении. В частности, течение последней недели ВСУ нанесли удары по штабам 155 бригады морской пехоты, расположены в районе Рыльска. Пострадали пункты постоянной дислокации 810 бригады в районе Льгова, что в Курской области.

Также под удары ВСУ попадает 76 дивизия воздушно-десантных войск несмотря на то, что штабы дивизии расположены в глубине.

Кроме того, Силы обороны Украины 5 января атаковали врага на нескольких направлениях в Курской области.