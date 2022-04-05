Какие города оккупанты прежде всего хотят захватить на Донбассе: данные Генштаба

Российские войска сосредоточили основные силы на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Украины по состоянию на 06.00 05.04.2022 года относительно российского вторжения.

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На Донецком и Луганском направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на:

взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное

установлении полного контроля над Мариуполем

подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива

Кроме того, в Генштабе отметили, что враг пытается возобновлять наступательные действия по направлению на Славянск, а в Бражковке получил успех – захватил.

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