Какие известные компании продолжают работать в России

После того, как Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, более 100 ведущих иностранных компаний заявили, что решили прекратить свой бизнес в стране-агрессоре.

Но некоторые компании не только не прекратили свою деятельность в России, но заявили, что не собираются это делать в будущем.

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Какие бренды продолжают работать в стране-агрессоре

Журналисты из "Схем" сообщили, что с рынка страны-агрессора не ушла не только Coca-Cola, но и:

METRO – заявили, что не планируют покидать рынок России вообще,

– заявили, что не планируют покидать рынок России вообще, PepsiCo – не делали никаких заявлений. К слову, они производят такую ​​продукцию как: PepsiCoPepsi, Mirinda, 7up, Lay's, "Фруктовый сад", "Домик в деревне", "Агуша", "ХрусTeam", "Чудо", Sandora, "Славяночка", Lipton, "Эссентуки" .

– не делали никаких заявлений. К слову, они производят такую ​​продукцию как: PepsiCoPepsi, Mirinda, 7up, Lay's, "Фруктовый сад", "Домик в деревне", "Агуша", "ХрусTeam", "Чудо", Sandora, "Славяночка", Lipton, "Эссентуки" . Nestle SA – заявили, что продолжат обслуживать россиян "качественными продуктами". К слову, компания владеет более чем 2 тысячами брендов, среди них: Nescafe, Nesquik, Nuts, Maggi, Свиточ, Мивина, Торчин.

– заявили, что продолжат обслуживать россиян "качественными продуктами". К слову, компания владеет более чем 2 тысячами брендов, среди них: Nescafe, Nesquik, Nuts, Maggi, Свиточ, Мивина, Торчин. Stellantis , которая имеет завод по производству отдельных моделей таких известных брендов как Peugeot, Citroen, Opel и FIAT, тоже не собирается уходить с рынка. О прекращении экспорта в Россию своих люксовых автомобилей Maserati, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo и внедорожников Jeep тоже не сообщала. При этом компания заявила, что пожертвует 1 миллион украинским беженцам и пострадавшим из-за агрессии. Правда, не уточнили, чьей.

, которая имеет завод по производству отдельных моделей таких известных брендов как Peugeot, Citroen, Opel и FIAT, тоже не собирается уходить с рынка. О прекращении экспорта в Россию своих люксовых автомобилей Maserati, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo и внедорожников Jeep тоже не сообщала. При этом компания заявила, что пожертвует 1 миллион украинским беженцам и пострадавшим из-за агрессии. Правда, не уточнили, чьей. Danone тоже сказала, что не прекратит деятельность в России. Владеет такими брендами как: "Простоквашино", "Активия", Actimel’, Evian и "Растишка".

тоже сказала, что не прекратит деятельность в России. Владеет такими брендами как: "Простоквашино", "Активия", Actimel’, Evian и "Растишка". TotalEnergies – эта крупная французская нефтегазовая компания заявила, что сохранит свое присутствие в России, но не будет больше инвестировать в новые проекты в стране.

– эта крупная французская нефтегазовая компания заявила, что сохранит свое присутствие в России, но не будет больше инвестировать в новые проекты в стране. Pirelli – итальянский производитель шин заявил, что создал "кризисный комитет" для мониторинга ситуации, но пока не планирует останавливать производство ни на одном из двух российских заводов.

– итальянский производитель шин заявил, что создал "кризисный комитет" для мониторинга ситуации, но пока не планирует останавливать производство ни на одном из двух российских заводов. BASF – сохранит в России и Беларуси производство пищевых продуктов "по гуманитарным соображениям, но уже заморозила новые инвестиции в страну".

– сохранит в России и Беларуси производство пищевых продуктов "по гуманитарным соображениям, но уже заморозила новые инвестиции в страну". SwatchGroup – швейцарский часовщик заявил, что продолжит свою деятельность в России, но приостановит импорт продукции. Однако в России и дальше можно будет купить часы брендов: Rado, Breguet, Omega и несколько других.

Напомним, что о выходе с российского рынка заявили такие гиганты, как Apple, Mercedes, Jaguar, Lenovo, Intel, General Motors, AMD, Maersk, Sony, Disney, Boeing, Microsoft и десятки других.